ภาพล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม อวดลุคหล่อ-หน้าตาสดใส พร้อมแคปชั่นเด็ด หลังดราม่า

ภาพล่าสุด ‘โดม ปกรณ์ ลัม’ อวดลุคสุดเท่-หน้าตาสดใส ออกกำลังกายชิล ๆ ลั่นแคปชั่น ‘วิ่งแรกของปี’ หลังดราม่าเมนต์ไม่เหมาะสม แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม
หลังจากผ่านพ้นมรสุมดราม่าช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับนักร้องและพระเอกหนุ่มหล่ออมตะ โดม ปกรณ์ ลัม ที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ปมใช้ถ้อยคำเชิงคุกคามทางเพศ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จนเจ้าตัวต้องรีบออกมายอมรับผิด แจงเหตุจากอาการมึนเมาและไม่ทราบว่าเป็นลูกสาวนักการเมืองดัง ก่อนจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการเดินทางไปขอขมาครอบครัวธุ์ถึงที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย
หลังจากเรื่องราวเริ่มสงบลง ล่าสุด หนุ่มโดมออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Dome Pakorn Lam เป็นครั้งแรกหลังเกิดเรื่อง ด้วยการโพสต์ภาพกิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ เช็กอินที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร เผยให้เห็นใบหน้าที่สดใสและดูผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เจ้าตัวมาในลุคสปอร์ตสุดเท่ สวมเสื้อยืดสีดำแมตช์กับหมวกแก๊ปสีดำที่มีแว่นกันแดดคาดไว้ด้านบน พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่สื่อความหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ว่า “วิ่งแรกของปี”
งานนี้ทำเอาช่องคอมเมนต์แทบแตก บรรดาแฟนคลับที่ยังคงรักและติดตามผลงานต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่มองว่าเมื่อผิดแล้วรู้จักขอโทษและแก้ไขก็พร้อมที่จะให้อภัยและสนับสนุนต่อไป เช่น
“ชอบเหมือนเดิม เพิ่มเติม ชอบมากขึ้น”
“ขอบคุณพี่โดมนะคะที่ทำให้ได้รู้จักพักการเมือง…ส่งใจให้ค่ะ”
“สวัสดีปีใหม่เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่โดมรอดูผลงานละคร”
“ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่าคุณโดม ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอค่า”
ก่อนหน้านี้ พระเอกหนุ่มโพสต์คลิปขณะกำลังเดินทางไปขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์และจินนี่ พร้อมระบุข้อความว่า “วันนี้ผมได้เดินทางไป ที่ทำการ พรรค ไทยสร้างไทย เพื่ออยากไปกราบขอโทษทั้ง คุณจินนี่ และ คุณหญิงสุดารัตน์ และครอบครัว ในเบื้องต้น กับสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไป ไม่ขอมีคำแก้ตัวใด ๆ ครับ ถึงแม้ในคืนที่โพสต์นั้น ผมจะไม่มีสติ ตื่นมายังจำไม่ได้ว่าโพสต์อะไรไป แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับ ผมขอน้อมรับผิดตรงนี้และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก และหลังจะเปิดทำการปีใหม่ หากทางคุณหญิงและคุณจินนี่และครอบครัวให้ความกรุณาก็จะขอเข้าพบแบบเป็นทางการอีกครั้งนึงครับ”
