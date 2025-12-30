2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน
พักรบการเมือง กานต์ ภัสริน และ ลิซ่า ภคมน ไม่ขอทน จวกพฤติกรรมโดม ปกรณ์ ลัม คุกคามจินนี่ ยศสุดา พรรคไทยสร้างไทยจนส่อโดนคดีกฎหมายใหม่เอาผิดปมย่ำยีศักศรีดิ์ผู้หญิง
วันที่ 30 ธ.ค.2568 “กานต์” ภัสริน รามวงศ์ ผู้สมัครสส.กรุงเทพฯ เขต 7 พรรคประชาชน ออกมาเขียนเนื้อหาประณามพฤติกรรมคุกคามทางเพศของโดม ปกรณ์ ลัม สิลปินชื่อดัง โดยระบุว่า ฟังคลิปที่ “โดม” แถ-ลง แล้ว ก็ยิ่งเห็นทัศนคติลึก ๆ ของคนที่ขาดความตระหนักในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง เพราะจริงๆ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจินนี่เป็นใคร เพราะปัญหาอยู่ที่ทัศนคติของโดมที่มองการคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้กับคนอื่นๆ และมองเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองทำได้
วันนี้กฎหมายการคุกคามทางเพศฉบับใหม่เพิ่งบังคับใช้ คุณโดมไปศึกษาก็ดีนะคะ จะได้รู้ว่า กฎหมายยังมองการคุกคามเป็นเรื่องผิด และการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือกับใคร ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทั้งสิ้น ขอเป็นกำลังใจให้คุณจินนี่ และขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ต่อมา “ลิซ่า” ภคมน หนุนอนันต์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สัดส่วนภาคใต้ แชร์โพสต์ของเพื่อนร่วมพรรคพร้อมกับเขยีนข้อความว่า “กฎหมายคุกคามเพศ บังคับใช้แล้ว ดิฉันในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้หวังอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองทุกคน”
นอกจาก 2 นักการเมืองหญิงจากพรรคประชาชนที่ออกมายืนข้างผู้ถูกกระทำแล้ว ก่อนหน้านี้ นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หรือ “ทนายน้ำมนต์” ทนายความและผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย เป็นตัวแทนกลุ่มผู้สมัครสส. หญิง ของพรรคไทยสร้างไทย แถลงประณามและเรียกร้องความรับผิดชอบจาก “โดม ปกรณ์ ลัม” ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถมองข้ามได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อกัน
ในนามของผู้สมัคร สส. หญิงทุกคนพร้อม “คณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทย” ขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พระเอกคนดังออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อการกระทำของตนเองอย่างจริงใจ”
ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกมายืนยันในฐานะแม่ขอปกป้องลูกสาวอย่างเต็มที่และขอแสดงจุดยืนหนักแน่นต่อการคุกคามนี้เป็นอะไรที่รับไม่ได้และถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย
ปัจจุบันในส่วนของกรณีโดม ปกรณ์ ลัม แม้เจ้าตัวได้อัดคลิปขอโทษแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา แต่ล่าสุด จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่าจะดำเนินดคีตามกฎหมาย ประเดิม พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่ หลังคอมเมนต์คุกคามดังกล่าว.
