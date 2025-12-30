ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 15:18 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 15:20 น.
167
จินนี่ยศสุดาโดม
แฟ้มภาพ

พักรบการเมือง กานต์ ภัสริน และ ลิซ่า ภคมน ไม่ขอทน จวกพฤติกรรมโดม ปกรณ์ ลัม คุกคามจินนี่ ยศสุดา พรรคไทยสร้างไทยจนส่อโดนคดีกฎหมายใหม่เอาผิดปมย่ำยีศักศรีดิ์ผู้หญิง

วันที่ 30 ธ.ค.2568 “กานต์” ภัสริน รามวงศ์ ผู้สมัครสส.กรุงเทพฯ เขต 7 พรรคประชาชน ออกมาเขียนเนื้อหาประณามพฤติกรรมคุกคามทางเพศของโดม ปกรณ์ ลัม สิลปินชื่อดัง โดยระบุว่า ฟังคลิปที่ “โดม” แถ-ลง แล้ว ก็ยิ่งเห็นทัศนคติลึก ๆ ของคนที่ขาดความตระหนักในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง เพราะจริงๆ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจินนี่เป็นใคร เพราะปัญหาอยู่ที่ทัศนคติของโดมที่มองการคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้กับคนอื่นๆ และมองเป็นเรื่องปกติที่ตัวเองทำได้

วันนี้กฎหมายการคุกคามทางเพศฉบับใหม่เพิ่งบังคับใช้ คุณโดมไปศึกษาก็ดีนะคะ จะได้รู้ว่า กฎหมายยังมองการคุกคามเป็นเรื่องผิด และการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือกับใคร ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทั้งสิ้น ขอเป็นกำลังใจให้คุณจินนี่ และขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

ต่อมา “ลิซ่า” ภคมน หนุนอนันต์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สัดส่วนภาคใต้ แชร์โพสต์ของเพื่อนร่วมพรรคพร้อมกับเขยีนข้อความว่า “กฎหมายคุกคามเพศ บังคับใช้แล้ว ดิฉันในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้หวังอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองทุกคน”

แฟ้มภาพ Facebook @ PatsarinOfficial
แฟ้มภาพ Facebook @ lisapukkamon

นอกจาก 2 นักการเมืองหญิงจากพรรคประชาชนที่ออกมายืนข้างผู้ถูกกระทำแล้ว ก่อนหน้านี้ นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หรือ “ทนายน้ำมนต์” ทนายความและผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย เป็นตัวแทนกลุ่มผู้สมัครสส. หญิง ของพรรคไทยสร้างไทย แถลงประณามและเรียกร้องความรับผิดชอบจาก “โดม ปกรณ์ ลัม” ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถมองข้ามได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อกัน

ในนามของผู้สมัคร สส. หญิงทุกคนพร้อม “คณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทย” ขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พระเอกคนดังออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อการกระทำของตนเองอย่างจริงใจ”

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกมายืนยันในฐานะแม่ขอปกป้องลูกสาวอย่างเต็มที่และขอแสดงจุดยืนหนักแน่นต่อการคุกคามนี้เป็นอะไรที่รับไม่ได้และถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย

ปัจจุบันในส่วนของกรณีโดม ปกรณ์ ลัม แม้เจ้าตัวได้อัดคลิปขอโทษแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา แต่ล่าสุด จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่าจะดำเนินดคีตามกฎหมาย ประเดิม พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่ หลังคอมเมนต์คุกคามดังกล่าว.

ทนายน้ำมนต์ประณามโดม
ภาพ Facebook @thaisangthaiparty

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

17 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 15:18 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 15:20 น.
167
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button