เกิดอะไรขึ้น? พบศพชายปริศนาใน “ดิสนีย์เวิลด์” รายที่ 6 รับต้นปี 2569

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 13:22 น.
ภาพจาก : Wikipedia

เจ้าหน้าที่เร่งสอบหลังพบร่างไร้วิญญาณรายที่ 6 ที่อาคารจอดรถ Disney Springs ใน ดิสนีย์เวิลด์ คาดเป็นการจบชีวิตตนเอง สร้างความตื่นตระหนกซ้ำรอยเหตุการณ์เศร้าช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่เสียชีวิตต่อเนื่องถึง 5 ราย

กลายเป็นข่าวเศร้ารับต้นปี เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชายรายหนึ่งภายในอาคารจอดรถ Orange Garage ที่ Disney Springs แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงชื่อดังในวอลต์ ดิสนีย์ เวิลด์ (Walt Disney World) รัฐฟลอริดา เหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้น หลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายที่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องหลายรายในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำนักงานนายอำเภอออเรนจ์เคาน์ตี้ (Orange County Sheriff’s Office) รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 มกราคม (ตามเวลาท้องถิ่น) เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนโดยตั้งประเด็นว่าเป็น การฆ่าตัวตาย และไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือฆาตกรรม ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวและสังคมอเมริกันอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย ภายในรีสอร์ตต่าง ๆ ของดิสนีย์เวิลด์ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2568 แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าแต่ละเหตุการณ์ “ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน” และมีสาเหตุการเสียชีวิตที่แตกต่างกันไป แต่ความถี่ของเหตุการณ์ก็สร้างความกังวลใจไม่น้อย

สรุปเหตุการณ์ความสูญเสียก่อนหน้านี้

14 ตุลาคม : ซัมเมอร์ เอควิทซ์ (Summer Equitz) วัย 31 ปี อดีตนักแสดงของดิสนีย์แลนด์ เสียชีวิตจากการพลัดตกที่ Disney’s Contemporary Resort เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

21 ตุลาคม : ชายวัย 60 ปี เสียชีวิตจากโรคประจำตัวที่ Fort Wilderness Resort and Campground

23 ตุลาคม : แมทธิว โคห์น (Matthew Cohn) วัย 28 ปี เสียชีวิตจากการพลัดตกที่ Contemporary Resort ใกล้กับ Magic Kingdom เจ้าหน้าที่ระบุสาเหตุเกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงจากการตกที่สูง (ฆ่าตัวตาย)

2 พฤศจิกายน : หญิงวัย 40 ปี เสียชีวิตหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจาก Pop Century Resort ไม่พบร่องรอยอาชญากรรม

8 พฤศจิกายน : พบผู้เสียชีวิตที่ Saratoga Springs Resort เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย (ยังไม่เปิดเผยสาเหตุแน่ชัด)

การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีการจบชีวิตตนเอง ได้จุดประเด็นให้สังคมหันมาตระหนักเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและความปลอดภัยภายในรีสอร์ตมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านสุขภาพจิตต่างออกมาเร่งรณรงค์ให้ผู้ที่มีความเครียดกล้าที่จะเปิดใจและขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ Walt Disney World เปิดให้บริการในปี 1971 มีสถิติผู้เสียชีวิตในพื้นที่รวมแล้วทั้งสิ้น 68 ราย

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 13:22 น.
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

