พี่หนุ่ม ดึงสติ โดม ปกรณ์ ลัม เมาเมนต์คุกคาม ลั่น ลูกใครก็ทำไม่ได้ อาจโดนคดีคนแรกของไทย

หนุ่ม กรรชัย ฝากข้อความถึง โดม ปกรณ์ ลัม

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง โดม ปกรณ์ ลัม อ้างเมาคอมเมนต์คุกคาม ‘จินนี่’ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย ย้ำลูกชาวบ้านก็ทำไม่ได้ เตือนสติหนุ่ม ๆ อย่าแพ้เสียงในหัว ล่าสุด พรรคไทยสร้างไทย ดำเนินกฎหมายใหม่คนแรกของไทย

จากกรณีนักแสดงหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม อัดคลิปขอโทษ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย หลังถ้อยคำเชิงคุกคามทางเพศ ล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับว่าเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าวเอง เพราะมีอาการมึนเมา และ ไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปคือใคร ปกติตนคอมเมนต์ในเพจของ ดิว วีรวัฒน์ ชอบแซวกันอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่ามีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม วอนอย่าดึงตนเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

วันนี้ (30 ธันวาคม 2568) นายภัชริ นิจสิริภัช เหรัญญิกพรรคไทยสร้างไทย ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเรื่องดังกล่าวว่า “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พรบ.คอม และ คุกคามทางเพศ” และโพสต์ต่อว่า “ยินดีด้วย…. พรบ. ฉบับนี้ประกาศใช้วันนี้วันแรก 30 ธค. 2568 ดาราดังน่าจะประเดิมถูกกล่าวหาเป็นคนแรกประเทศ #ได้เป็นตำนานไป”

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ นำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมฝากข้อความถึงหนุ่มโดมว่า “ไม่ใช่เป็นลูกคุณหญิงหน่อยเท่านั้น ผู้หญิงคนอื่นก็ไม่สามารถไปพิมพ์แบบนี้ได้ เพราะกฎหมายใหม่มาแล้ว ต่อให้เป็นลูกชาวบ้านชาวช่อง ตาสีตาสา คุณก็ไปพิมพ์แบบนี้ไม่ได้ อย่างคุณไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไปโพสต์ว่า อยากจะxxx โดนนะ

ฝากเตือนหนุ่ม ๆ อย่าแพ้เสียงในหัวนะ คุณลั่นออกไปต้องรับผิดชอบเลยนะ เพราะตอนนี้มีกฎหมายใหม่ ถ้าเกิดไม่อะไรผิดพลาด ตามข้อความของพรรคไทยสร้างไทย คุณโดมน่าจะโดนคดีนี้เป็นคนแรกของประเทศไทย

หนุ่ม กรรชัย พูดถึง โดม ปกรณ์
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

ส่วนประโยคที่หนุ่มโดมแจ้งว่าไม่ทราบผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย มองว่า “ต่อให้ไม่ใช่ลูกคุณหญิงหน่อย โดมก็จะโพสต์แบบนี้ไม่ได้เหมือนกัน ลูกตาสีตาสาโดมก็โพสต์แบบนี้ไม่ได้ ไม่ใช่เป็นลูกคุณหญิงหน่อยแล้วจะโพสต์แบบนี้ไม่ได้ คนอื่นยิ่งไม่ควรจะโพสต์ด้วยซ้ำ

คำพูดนี้ก็ต้องไม่พูด แสดงว่าถ้าไม่รู้เป็นลูกคุณหญิงหน่อยจะโพสต์แบบนี้ได้หรอ ต่อให้เป็นลูกคนอื่นก็โพสต์ไม่ได้ สำหรับพี่ยิ่งพูดคำนี้ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะต่อให้น้องเป็นผู้หญิงคนอื่น ก็ไม่ควรพิมพ์แบบนี้ไง เมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ต้องไปคุยฝั่งคุณหญิงหน่อย หรือจะไปอะไรก็ว่ากันไปตอบไม่ได้”

โดม ปกรณ์ ลัม

