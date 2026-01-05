11 มกราคม 69 วันเลือกตั้ง อบต. ไม่มีล่วงหน้า คนไทยต้องกลับท้องถิ่น ไปใช้สิทธิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดวิถีชีวิตประชาชนมากที่สุดอย่าง ‘องค์การบริหารส่วนตำบล’ หรือ อบต. กำลังจะครบวาระเข้าสู่ฤดูกาลเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ชี้ชะตาเลือกผู้นำชุมชนชุดใหม่ทั่วประเทศ
คนไทยซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขต อบต. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะกติกาครั้งนี้เข้มงวด มีเงื่อนไขต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติ
เช็กให้ชัวร์ ใครคือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2569
ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิเดินเข้าคูหาในวันที่ 11 มกราคม 2569 ผู้มีสิทธิจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้
-
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้ง
-
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเลือกตั้ง)
-
เฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต อบต. เท่านั้น หากทะเบียนบ้านอยู่ในเขต ‘เทศบาล’ ซึ่งเลือกตั้งไปแล้วเมื่อ พฤษภาคม 2568 ท่านจะไม่มีสิทธิในรอบนี้
ข้อควรระวัง: หากท่านย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลเดิมหลังวันที่ 11 มกราคม 2568 สิทธิการเลือกตั้งของท่านจะขาดทันที แต่หากเป็นการย้ายบ้านภายในตำบลเดิม ท่านยังคงสิทธิเลือกตั้งได้ตามปกติ
เลือกตั้ง อบต. ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต
สิ่งที่แตกต่างสำคัญระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง ส.ส. คือ ต้องกลับไปเลือกที่บ้านเท่านั้น กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือการเลือกตั้งน
การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบต. ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection-local/ ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรืออีกช่องทางคือ แอปพลิเคชัน “Smart Vote” ของกกต.
หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน อบต. เพื่อขอเพิ่มชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือไม่เกิน 1 มกราคม 2569
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย
เมื่อเข้าคูหา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปจะได้รับบัตร 2 ใบ
-
บัตรเลือกนายก อบต. เลือกผู้สมัครได้ 1 คน (เบอร์เดียว)
-
บัตรเลือก สมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนที่เขตนั้นพึงมี (กาได้มากกว่า 1 เบอร์แต่ห้ามเกินโควตา)
บางพื้นที่อาจได้รับบัตรเพียง 1 ใบ (เลือก ส.อบต. อย่างเดียว) หากพื้นที่นั้นนายก อบต. ลาออกก่อนครบวาระและเพิ่งมีการเลือกตั้งซ่อมไป
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเข้าคูหา
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 คูหาจะเปิดตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. หลักฐานสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนคือ บัตรประชาชน (แม้หมดอายุก็ใช้ได้) หรือเอกสารราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ไม่ว่างไปเลือกตั้ง อบต. ต้องแจ้งเหตุ เพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง
หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย พิการ อยู่ห่างไกลเกิน 100 กิโลเมตร หรือมีธุระด่วน ท่านต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี (ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง, ห้ามเป็นข้าราชการการเมือง ฯลฯ) ต้องแจ้งในช่วงเวลาก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
ช่องทางการแจ้ง: แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน หรือทำหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอท้องที่
การเลือกตั้ง อบต. ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ตั้งแต่เรื่องถนนหนทาง ขยะ น้ำประปา ไปจนถึงสาธารณสุขพื้นฐาน ดังนั้นการออกไปใช้สิทธิคือหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางบ้านเกิดของท่านเอง
