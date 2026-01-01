ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด
ลิซ่า ลลิษา เปิดเผยกิจวัตรยามเช้าผ่านคลิปวิดีโอส่วนตัว เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงการขับรถออกไปสั่งมัจฉะแก้วโปรดด้วยตัวเองท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเอง
แม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีตารางงานรัดตัวตลอดทั้งปี แต่ล่าสุด “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ ลิซ่า BLACKPINK เลือกที่จะส่งท้ายปี 2025 ด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่มีใครค่อยได้เห็นบ่อยนัก เมื่อได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เผยให้เห็นการใช้ชีวิตในวันหยุดแบบคนธรรมดาที่ดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติอย่างมาก
ในคลิปวิดีโอนี้ ลิซ่า ลลิษา เผยภาพตัวเองตั้งแต่เพิ่งตื่นนอนบนเตียง จากนั้นเดินเข้าห้องน้ำแปรงฟันและดูแลผิวหน้าตามปกติโดยไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มเหมือนตอนอยู่บนเวที หลังจากเตรียมตัวเสร็จเจ้าตัวตัดสินใจขับรถด้วยตัวเองออกไปข้างนอกเพื่อไปร้านเครื่องดื่มที่ต่อมาเลือกสั่งเมนูมัจฉะแก้วโปรดซึ่งมักดื่มเป็นประจำ
ลิซ่า เขียนข้อความสั้นๆ ถึงแฟนคลับในโพสต์นี้ว่า “My last day of 2025 Morning routine and matcha Happy New Years everyone” (เช้าวันสุดท้ายของปี 2025 กับกิจวัตรประจำวันและมัจฉะ)
เวลาไม่นานบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ประทับใจที่เห็นซุปตาร์วัย 28 ปี ใช้ชีวิตเรียบง่าย ขับรถไปไหนมาไหนเอง และไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ศิลปินชื่อดังตลอดเวลา อีกทั้งเสน่ห์แบบธรรมชาตินี้ทำให้แฟนๆ รู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้น และได้รับคำชมว่า เป็นตัวอย่างของคนดังที่ยังรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้อย่างดีเยี่ยม (ดูคลิป).
สำหรับโพลมหาชนที่ทุกคนรอคอย โดยสวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจแห่งปี 2568 ซึ่งรวบรวมความเป็นที่สุดของวงการบันเทิงและผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างปรากฏการณ์ตลอดทั้งปี และรางวัลผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปียังตกเป็นของลิซ่า ที่ครองแชมป์อันดับ 1 เหนือ กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรช่องโหนกระแส
นอกจากนี้ “นิตยสารวาไรตี้ (Variety)” ยังยกย่อง ลิซ่า BLACKPINK ให้เป็นหนึ่งใน “นักแสดงดาวรุ่งแห่งปี 2025” จากการเดบิวต์งานแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 อีกด้วย.
