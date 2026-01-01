ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 17:48 น.
152
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง
แฟ้มภาพ

ลูกค้าร้านจิ้มจุ่ม 24 ชั่วโมงสุดช็อก พนักงานบอกหม้อไม่ว่าง ถ้าอยากกินให้เดินไปล้างเองในครัว ทั้งที่วางเรียงอยู่หน้าร้านนับสิบใบ

กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาคนอ่านถึงกับอึ้งไปตามๆ กัน เมื่อผู้ใช้บริการรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์การไปกินจิ้มจุ่มที่ร้านอาหารเปิด 24 ชั่วโมงแห่งหนึ่งในย่านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แต่กลับเจอการบริการที่คาดไม่ถึงจากพนักงาน โดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากผู้โพสต์และพี่สาวตั้งใจเดินไปกินจิ้มจุ่มที่ร้านนี้ เมื่อไปถึงพนักงานชายที่กำลังเก็บโต๊ะแจ้งว่าร้านยังไม่พร้อมให้บริการ และต้องรอประมาณ 30 นาที

ต่อมาผู้โพสต์จึงสอบถามเหตุผลและแจ้งว่ายินดีที่จะรอ พร้อมถามย้ำว่าสามารถสั่งจิ้มจุ่มมาทานได้หรือไม่ เนื่องจากเห็นโต๊ะอื่นในร้านก็กำลังนั่งกินเมนูนี้อยู่

พนักงานชายคนดังกล่าวตอบกลับว่า “หม้อไม่พอ” เมื่อผู้โพสต์สงสัยและถามต่อว่าทำไมหม้อถึงไม่พอทั้งที่ลูกค้าในร้านก็ไม่ได้เยอะ พนักงานจึงบอกว่าหม้อยังไม่ได้ล้างและแช่อยู่ในครัว

ภาพ TikTok @@cookky0030346

จุดพีคของเรื่อง ! เกิดขึ้นเมื่อผู้โพสต์ถามว่า ควรทำอย่างไรดี ? พนักงานกลับตอบด้วยประโยคที่ทำให้คนฟังถึงกับจุกว่า “อยู่ในครัวครับ ไปล้างเองได้ ถ้าไม่เชื่อให้ไปดูได้เลย” ไม่เพียงแค่คำพูดเท่านั้น พนักงานคนดังกล่าวยังชี้มือเข้าไปในครัวเพื่อบอกตำแหน่งให้ลูกค้าเดินไปล้างหม้อด้วยตัวเองจริงๆ สร้างความโมโหและตกใจให้กับผู้โพสต์อย่างมาก เพราะเธอสังเกตเห็นว่า มีหม้อวางเรียงอยู่หน้าร้าน 10-20 ใบ และเธอตั้งใจมาซื้อกิน ไม่ได้มาขอกินฟรี

ภาพ TikTok @@cookky0030346
ภาพ TikTok @@cookky0030346

ผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า ปกติเธอเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้และไม่เคยมีปัญหามาก่อน พนักงานคนอื่นมักจะพูดจาดีเสมอ ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์สะเทือนใจ จนทำตัวไม่ถูกว่าควรจะรู้สึกอย่างไรกับคำพูดที่ไร้ใจบริการเช่นนี้

เท่านั้นไม่พอในคลิปลูกค้ารายนี้ยังเล่นใหญ่ถึงขั้นเข้าไปล้างหม้อจิ้มจุ่มด้วยตัวเองพร้อมอัดคลิปและกล่าวทำนองไม่พอใจตลอดช่วงเวลาที่กำลังทำความสะอาดอุปกรณ์ให้กับทางร้านทั้งๆ ที่เป็นผู้มาใช้บริการ อย่างไรก็ตามจังหวะหนึ่งมีผู้หญิงสูงวัยอีกคนเข้ามาห้ามปราม แต่เจ้าของโพสต์ยืนกรานจะล้างจนเสร็จ ก่อนที่คลิปจะตัดจบไปซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอีกมุมต้องรอทางร้านออกมาชี้แจง.

@cookky0030346

เรื่องมีอยู่ว่า เรากับพี่สาวตั้งใจเดินไปที่ร้านนี้เพื่อที่จะกินจิ้มจุ่ม และร้านเป็นร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง พอมาถึงที่ร้าน เราเดินเข้ามาในร้านนิดนึงและมีพนักงานผู้ชายกำลังเก็บโต๊ะและเขาก็เดินมาบอกกับเราว่า ตอนนี้ร้านยังไม่พร้อม เราเลยถามกลับไปว่าทำไมคะพี่? และต้องรอนานแค่ไหน พี่เค้าเลยแจ้งว่า ประมาณ 30 นาที เราเลยบอกว่าโอเครอได้ค่ะ สะดวกรอ พี่สาวเราเลยถามว่าแล้วตอนนี้สามารถกินอะไรได้บ้างคะ เค้าแจ้งว่าเมนูพวกผัดอาจจะสามารถกิน ตอนนี้ได้ หนูเลยถามไปว่าแล้วหนูสามารถกินจิ้มจุ่มได้ไหมคะ เพราะตั้งใจมากินจิ้มจุ่ม และเรามองไปที่ร้านก็มีโต๊ะอื่นนั่งกินจิ้มจุ๋มอยู่ แล้วพนักงานผู้ชายก็บอกว่าหม้อไม่พอครับ เราเลยถามว่าทำไมหม้อถึงไม่พอคะแล้วในร้านก็ไม่เห็นมีลูกค้าเยอะเลย เค้าเลยแจ้งว่าหม้อยังไม่ได้ล้างอยู่ในครัวครับ หนูเลยถามกลับไปว่าเอ๊าแล้วจะให้ทำยังไงคะ เค้าตอบว่าอยู่ในครัวครับไปล้างเองได้ ถ้าไม่เชื่อให้ไปดูได้เลย พอเราได้ยินคำว่าไปล้างเองครับ นี่ก็ปี๊ดแตกเลย คือทำไมถึงพูดแบบนี้ เรามาซื้อกินนะเว้ยไม่ได้มาขอกินฟรี แล้วหม้อเรียงอยู่หน้าร้านเป็น 10 20 ใบ แล้วพนักงานมาพูดแบบนี้ คือเราต้องคิดยังไงอ่ะ? แล้วเดินเข้าไปในครัวมีการชี้บอกเราด้วยว่าหม้ออยู่ตรงนั้นไปล้างได้เลย ฉันอึ้ง ทั้งโมโห จริงๆร้านนี้เรามากินบ่อยมาก แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยพนักงานก็พูดจาดี และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เจอพนักงานพูดใส่แบบนี้ว่าหม้ออยู่ในครัวถ้าอยากกินไปล้างเอง ไม่รู้ว่าจะอึ้งอันไหนก่อนดี ถ้าทุกคนเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกคนจะคิดยังไงคะ #ป่าตอง

♬ เสียงต้นฉบับ – ยายกี้ ขี้วีนเวอร์.🔥 – ยายกี้ ขี้วีนเวอร์.🔥

คลิปจาก : cookky0030346 ยายกี้ ขี้วีนเวอร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

