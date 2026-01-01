ข่าว

“เคาต์ดาวน์ 2026” ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 10:35 น.
66
แฟ้มภาพ

บรรยากาศเคาต์ดาวน์เข้าปี 2569 ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม และวัน แบงค็อก คนไทย-ต่างชาติแห่จับจองพื้นที่ชมงาน

บรรยากาศใจกลางราชประสงค์ เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2026” ซึ่งเป็นพื้นที่เคานต์ดาวน์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้มีผู้คนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อจับจองพื้นที่กันล้นหลาม

ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่าน ที่ผนึกพลังร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขข้ามปีเพื่อคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลก กับ centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love

หากมีข้อผิดพลาดและความไม่สะดวกประการใด คณะผู้จัดงาน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง พร้อมกันนี้ เราจะนำบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดงานให้ดีที่สุด เพื่อความสุขและความสะดวกของทุกคนที่ตั้งใจมาร่วมงานเคานต์ดาวน์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัย สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ 2569 (ดูคลิป)

ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld
ภาพ Facebook @CentralwOrld

เช่นเดียวกับไอคอนสยามซึ่งได้ประมวลภาพพลุคืนเคานต์ดาวน์ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ที่ไอคอนสยาม HAPPY NEW YEAR 2026 โดยไอคอนสยามส่งตรงความสุขถึงทุกคน และยังขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม การงานประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง การเงินมั่งมี พร้อมกับได้ใช้ชีวิตในทุกก้าวด้วยความมั่นใจในแบบที่ต้องการ สุขสันต์วันปีใหม่ 2569 จากทีมงานไอคอนสยามทุกคน (ดูคลิป)

ไอคอนสยามเคาท์ดาวน์ 2026
ภาพ @ICONSIAM
iconsiam countdown 2026 ศิลปิน
ภาพ @ICONSIAM
iconsiam countdown 2026 live
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM
ภาพ @ICONSIAM

ด้านเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “One Bangkok Countdown Celebration 2026” บรรยากาศงานคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็น มีศิลปินมาขับร้องบทเพลง สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวง Proxie, Gelgoys, ธามไท, กระแต, 3 หนุ่ม เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร, เจ เจตริน, ปาล์มมี่, ปัน, ต้าห์อู๋ และออฟโรด และไฮไลต์พิเศษสุดจากศิลปิน K-Pop ระดับโลกอย่าง Taeyong และ Yuta วง NCT มาต้อนรับปีม้าไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตชีวา ความมุ่งมั่น การผจญภัย ได้อย่างสนุกสนาน

ปิดท้ายโดยโมเมนต์แห่งการนับถอยหลังส่งท้ายปี The Rise of One ตระการตาไปกับการแสดงโดรนสุดพิเศษ ผสมผสานกับพลุไฟ ภายใต้แนวคิด “ส่งพรจากฟ้า พาทุกหัวใจทะยานสู่ปีม้าไฟ”

ค่ำคืนแห่งการนับถอยหลังอาจจบลง แต่ความทรงจำยังคงอยู่ในทุกภาพและทุกความรู้สึก ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษใน One Bangkok Countdown Celebration 2026 ขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความสุข ความหวังและการเริ่มต้นที่สวยงามของทุกคน

ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official
ภาพ @onebangkokretail.official

อ่านข่าวเพิ่มเติม

66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

