คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 15:05 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 15:05 น.
86
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ
แฟ้มภาพ @janey.dance

ปิดฉากความหมางเมินยาวนาน เจนนี่ รัชนก โพสต์ภาพคู่แม่เกตุในงานแลกของขวัญปีใหม่ แฟนคลับทั่วประเทศแห่ยินดีหลังเห็นโมเมนต์ซึ้งที่รอคอยมาข้ามปี พร้อมเผยปาฏิหาริย์ดวงสมพงษ์จับฉลากได้ของขวัญจากมือแม่

กลายเป็นภาพจำสุดประทับใจส่งท้ายปี 2568 เมื่อ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ นักร้องสาวและเจ้าของค่ายเพลงชื่อดัง ได้เผยโมเมนต์สำคัญที่แฟนเพลงทั่วประเทศต่างเฝ้ารอคอย นั่นคือการกลับมาประสานรอยร้าวและคืนดีกับ “แม่เกตุ” ผู้เป็นแม่ อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่

ภายในงานฉลองปีใหม่ที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น เจนนี่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยการโพสต์ภาพคู่กับแม่เกตุด้วยรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งถือเป็นภาพร่วมเฟรมที่หาดูได้ยากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสข่าวความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว

ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้น คือช่วงเวลาไฮไลต์ของการแลกของขวัญ เมื่อเจนนี่ประกาศผ่านโซเชียลว่า เธอสามารถจับฉลากได้ของขวัญของแม่เกตุพอดี โดยระบุแคปชั่นติดตลกว่า “เฮ งานแลกของขวัญที่ค่ายเพลง จับได้ของแม่ หลกจัง (ตลกจัง)” สะท้อนให้เห็นว่า กำแพงในใจของทั้งคู่ได้พังทลายลงแล้ว และกลับมาพูดคุยหยอกล้อกันได้ตามปกติ

รัชนก สุวรรณเกตุ คืนดีกับแม่
ภาพ Facebook @รัชนก สุวรรณเกตุ

ไม่เพียงแต่ภาพนิ่งเท่านั้น เจนนี่ยังตอกย้ำความสัมพันธ์ที่กลับมาแน่นแฟ้นด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอน่ารักๆ ระหว่างเธอกับแม่เกตุ ขณะที่ทั้งคู่นั่งฟังเสียงร้องเพลงคาราโอเกะจากบ้านใกล้เรือนเคียงที่จัดงานเลี้ยงปีใหม่เช่นกัน เสียงร้องที่ผิดคีย์ของคนข้างบ้านกลายเป็นมุกตลกที่ทำให้สองแม่ลูกหัวเราะร่วน เป็นโมเมนต์ธรรมชาติที่แฟนๆ ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ระบุว่า “นี่คือของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของเจนนี่และแฟนคลับ”

การกลับมาคืนดีกันครั้งนี้ถือเป็นการปิดมหากาพย์ดราม่าครอบครัวที่ยืดเยื้อมานาน และเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ 2569 ด้วยความรักและความเข้าใจภายในบ้าน “สุวรรณเกตุ” อย่างแท้จริง ท่ามกลางคำอวยพรจากแฟนเพลงที่อยากเห็นภาพความสุขเช่นนี้ตลอดไป (ดูคลิป).

คลิปเจนนี่แม่เกตุ
ภาพ Facebook @รัชนก สุวรรณเกตุ
คลิปเจนนี่คืนดีแม่เกตุ
ภาพ Facebook @รัชนก สุวรรณเกตุ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

