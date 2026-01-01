ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69
1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ซันเดอร์แลนด์ – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแมวดำ ของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะไม่มีชื่อของ อายิโบล่า อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เรย์นิลโด้, เบอทรานด์ ตราโอเร่, เชมส์ดีน ตัลบี้, ฮาบิบ ดิยัลล่า, โนอาห์ ซาดิกี้ และ อาร์เธอร์ มาซูอากู ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน ลูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คริส ริกก์ส, เอ็นโซ่ เลอ ฟี, ไซมอน เอดินกร้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน บร็อบบี้
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง รายาน ไอต์-นูริ กับ โอมาร์ มาร์มูช ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู, จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเูอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส แนวรุกนำทัพมาโดย รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/12/25 แมนซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/03/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 13/08/16 แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/02/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/15 แมนซิตี้ 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์
- 28/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
แมนซิตี้
- 27/12/25 ชนะ น้อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน ลูฟส์ (GK) – ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน – กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า – คริส ริกก์ส, เอ็นโซ่ เลอ ฟี, ไซมอน เอดินกร้า – ไบรอัน บร็อบบี้
แมนฯ ซิตี้ (4-3-2-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเูอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ซันเดอร์แลนด์ 1-3 แมนซิตี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: