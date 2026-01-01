ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:57 น.
74

1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Sunderland AFC

วิเคราะห์บอล ซันเดอร์แลนด์ – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพแมวดำ ของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะไม่มีชื่อของ อายิโบล่า อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เรย์นิลโด้, เบอทรานด์ ตราโอเร่, เชมส์ดีน ตัลบี้, ฮาบิบ ดิยัลล่า, โนอาห์ ซาดิกี้ และ อาร์เธอร์ มาซูอากู ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน ลูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน แดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คริส ริกก์ส, เอ็นโซ่ เลอ ฟี, ไซมอน เอดินกร้า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ไบรอัน บร็อบบี้

Credit : Sunderland AFC

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง รายาน ไอต์-นูริ กับ โอมาร์ มาร์มูช ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เจเรมี่ โดกู, จอห์น สโตนส์ และ ออสการ์ บ็อบบ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเูอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส แนวรุกนำทัพมาโดย รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ซันเดอร์แลนด์ VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/12/25 แมนซิตี้ 3-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/03/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/08/16 แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/02/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/15 แมนซิตี้ 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

  • 28/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

แมนซิตี้

  • 27/12/25 ชนะ น้อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ เรอัล มาดริด 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Sunderland AFC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : โรบิน ลูฟส์ (GK) – ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เดนนิส เซอร์กิน – กรานิต ชาก้า, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า – คริส ริกก์ส, เอ็นโซ่ เลอ ฟี, ไซมอน เอดินกร้า – ไบรอัน บร็อบบี้

แมนฯ ซิตี้ (4-3-2-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเูอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ซันเดอร์แลนด์ 1-3 แมนซิตี้

 

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:57 น.
