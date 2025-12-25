ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

ลิซ่า BLACKPINK เสิร์ฟลุคตุ๊กตาหิมะคอร์เซ็ตชมพู-บูทแดง แจกความสดใสรับคริสต์มาส ทำบลิ๊งค์ใจละลาย ค่ายปล่อยคลิปพิเศษอวยพรเสียงหวานทิ้งท้าย ‘รักนะคะ’
เวลาแห่งความสุขปีนี้ร้อนแรงและสดใสกว่าที่เคย เพราะศิลปินสาวระดับโลกอย่าง ลิซ่า BLACKPINK หรือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับแฟนคลับทั่วโลกผ่านอินสตาแกรม lalalalisa_m ด้วยเซตภาพแฟชั่นรับวันคริสต์มาสที่ทำเอาไทม์ไลน์แตกตื่น พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่อบอุ่นหัวใจว่า “Happy Holidays from me to you”
ลิซ่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องแฟชั่น ครั้งนี้เธอมาในคอนเซปต์ที่ผสมผสานความน่ารักแบบตุ๊กตาและความเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวราวกับเป็นของขวัญมีชีวิตที่ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรัก โดยไฮไลต์ความปังของลุคนี้อยู่ที่งานผิวฉ่ำโกลว์ที่เพิ่มลูกเล่นด้วยเกล็ดหิมะสีขาวโปรยปรายอยู่บนแก้มและตามตัวให้ความรู้สึกหนาวเหน็บแต่ดูอบอุ่นด้วยรอยยิ้มหวาน ๆ ของเจ้าตัว
ส่วนท่อนบนเป็นคอร์เซ็ตเกาะอกสีชมพูพาสเทลประดับโบว์ยักษ์ที่หน้าอก สื่อถึงการเป็นของขวัญชิ้นงาม แมตช์กับกระโปรงสั้นระบายชั้นสีแดงสดที่เพิ่มความสนุกสนานทุกการเคลื่อนไหว เพิ่มดีกรีความเปรี้ยวซ่าด้วยรองเท้าบูทส้นสูงแบบผูกเชือกสีแดงยาวถึงเข่าตัดกับผิวขาวเนียน
คอมพลีทลุคด้วยทรงผมสุดคิวท์:ผมหน้าม้าอันเป็นเอกลักษณ์ ปล่อยปอยหวานด้านข้างและเกล้าผมแกละทรงโบว์ด้านหลัง ตกแต่งด้วยเกล็ดหิมะ ช่วยขับให้ใบหน้าดูละมุนเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย
ความพิเศษไม่ได้จบแค่รูปภาพ เพราะทาง wearelloud ต้นสังกัดของลิซ่าได้ปล่อยคลิปวิดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดนี้ โดยศิลปินสาวส่งข้อความอวยพรแฟน ๆ ด้วยน้ำเสียงสดใสว่า “Happy Holidays” และทิ้งท้ายด้วยประโยคภาษาไทยที่ทำเอาแฟนคลับฟินจนตัวแตกอย่าง “รักนะคะ” พร้อมส่งจูบผ่านกล้อง
