ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 10:17 น.
85
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส

ลิซ่า BLACKPINK เสิร์ฟลุคตุ๊กตาหิมะคอร์เซ็ตชมพู-บูทแดง แจกความสดใสรับคริสต์มาส ทำบลิ๊งค์ใจละลาย ค่ายปล่อยคลิปพิเศษอวยพรเสียงหวานทิ้งท้าย ‘รักนะคะ’

เวลาแห่งความสุขปีนี้ร้อนแรงและสดใสกว่าที่เคย เพราะศิลปินสาวระดับโลกอย่าง ลิซ่า BLACKPINK หรือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับแฟนคลับทั่วโลกผ่านอินสตาแกรม lalalalisa_m ด้วยเซตภาพแฟชั่นรับวันคริสต์มาสที่ทำเอาไทม์ไลน์แตกตื่น พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่อบอุ่นหัวใจว่า “Happy Holidays from me to you”

ลิซ่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องแฟชั่น ครั้งนี้เธอมาในคอนเซปต์ที่ผสมผสานความน่ารักแบบตุ๊กตาและความเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวราวกับเป็นของขวัญมีชีวิตที่ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรัก โดยไฮไลต์ความปังของลุคนี้อยู่ที่งานผิวฉ่ำโกลว์ที่เพิ่มลูกเล่นด้วยเกล็ดหิมะสีขาวโปรยปรายอยู่บนแก้มและตามตัวให้ความรู้สึกหนาวเหน็บแต่ดูอบอุ่นด้วยรอยยิ้มหวาน ๆ ของเจ้าตัว

ส่วนท่อนบนเป็นคอร์เซ็ตเกาะอกสีชมพูพาสเทลประดับโบว์ยักษ์ที่หน้าอก สื่อถึงการเป็นของขวัญชิ้นงาม แมตช์กับกระโปรงสั้นระบายชั้นสีแดงสดที่เพิ่มความสนุกสนานทุกการเคลื่อนไหว เพิ่มดีกรีความเปรี้ยวซ่าด้วยรองเท้าบูทส้นสูงแบบผูกเชือกสีแดงยาวถึงเข่าตัดกับผิวขาวเนียน

คอมพลีทลุคด้วยทรงผมสุดคิวท์:ผมหน้าม้าอันเป็นเอกลักษณ์ ปล่อยปอยหวานด้านข้างและเกล้าผมแกละทรงโบว์ด้านหลัง ตกแต่งด้วยเกล็ดหิมะ ช่วยขับให้ใบหน้าดูละมุนเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย

ลิซ่า BLACKPINK
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

ความพิเศษไม่ได้จบแค่รูปภาพ เพราะทาง wearelloud ต้นสังกัดของลิซ่าได้ปล่อยคลิปวิดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดนี้ โดยศิลปินสาวส่งข้อความอวยพรแฟน ๆ ด้วยน้ำเสียงสดใสว่า “Happy Holidays” และทิ้งท้ายด้วยประโยคภาษาไทยที่ทำเอาแฟนคลับฟินจนตัวแตกอย่าง “รักนะคะ” พร้อมส่งจูบผ่านกล้อง

ลิซ่า BLACKPINK แจกความสดใสรับคริสต์มาส
ภาพจาก Instagram : wearelloud
ลิซ่า BLACKPINK-3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK-4
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK-5
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK-6
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK-7
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

