อ.เจษฎ์ ชี้เลือกพล.อ.รังสี ได้ “คริส” ไม่แปลก แต่ถ้าเลือกน้องจินนี่ ได้คนนี้ ?

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 15:41 น.
เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ชี้เลือกพล.อ.รังสี ได้ คริส ไม่แปลก แต่ถ้าเลือกน้องจินนี่ ได้อุดมเดช รัตนเสถียร หล่นถามคำโตเขาคือใคร ชาวเน็ตคอการเมืองโร่เฉลย

“อ.เจษฎ์” ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงเดินหน้าเปิดมุมมองการเมืองช่วงหน้าเลือกตั้ง 2569 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา (31 ธ.ค.68) เจ้าตัวแกล้งหล่นประโยคทำนองสงสัยเบาๆ ว่า เลือก พล.อ.รังสี แล้วได้คุณคริส นี่ไม่แปลกนะ .. แต่เลือกน้องจินนี่ แล้วได้คุณอุดมเดช นี่ใครอ่ะ ?

สำหรับที่มาของประโยคข้างต้น สืบเนื่องมาจากอ.นักวิทย์ฯ วิเคราะห์โดยผ่านระบบบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ 10 อันดับแรกของพรรคไทยสร้างไทยที่ จินนี่ ยศสุดา เป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้น ปรากฏชื่อของนายอุดมเดช รัตนเสถียร มาเป็นแคนดิเดตอันดับ 1 นั่นเอง

ทั้งนี้ นายอุดมเดช อายุ 66 ปี บริบูรณ์ตรงกับวันขึ้นปีใหม่นี้ (1 ม.ค.69) พอดี เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส.) นนทบุรี พรรคเพื่อไทย ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการเมืองมามากกว่า 30 ปี.

คุณหญิงสุดารัตน์ อุดมเดช
ภาพ @พรรคไทยสร้างไทย
ภาพ @พรรคไทยสร้างไทย

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

