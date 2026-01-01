บันเทิง

“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 15:32 น.
142
"เพลง ชนม์ทิดา" โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตที่ผ่านมา ร่ายยาวความเจ็บปวด "เป๊ก เศรณี" โผล่กดไลก์

“เพลง ชนม์ทิดา” รีแคปชีวิตชีวิตปี 2025 ยอมรับเป็นปีที่แตกสลายและอ่อนแอที่สุด หลังวิวาห์ล่ม เผย “การเยียวยาใจเป็นหน้าที่เรา” จับตา เป๊ก เศรณี โผล่กดไลก์

“เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลส่งท้ายปี เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพสรุปเรื่องราวชีวิตตลอดปี 2025 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยมีทั้งภาพรอยยิ้มและคราบน้ำตา รวมถึงภาพคู่กับอดีตคนรักอย่าง เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์และยกเลิกงานวิวาห์ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

เพลง ชนม์ทิดา ได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่า “ถึงปี 2025 ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง เสียงหัวเราะ ความเจ็บปวดใจ และบทเรียนที่ต้องใช้เวลาเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ปีนี้,ฉันได้พบกับเวอร์ชันที่แตกสลายและเปราะบางที่สุดของตัวเอง แต่ฉันก็ได้พบกับเวอร์ชันที่เข้มแข็งที่สุดเช่นกัน ฉันต่อสู้ในสมรภูมิที่ไม่มีใครเคยเห็น และมีหลายวันที่ต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในตัวเพียงเพื่อจะก้าวต่อไป แต่ฉันก็ผ่านมันมาได้ และฉันภูมิใจในตัวเองที่ยังยืนอยู่ตรงนี้

แม้จะมีช่วงเวลามากมายที่ทำให้มันยากที่จะเชื่อว่าฉันจะทำได้ ฉันมีทางเลือก ฉันเรียนรู้ว่าฉันสามารถจมอยู่กับซากปรักหักพังของ สิ่งที่ทำลายฉัน หรือจะก้าวข้ามมันไป ความเจ็บปวดไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน แต่การเยียวยามันใช่ ส่วนนั้นขึ้นอยู่กับตัวฉันที่จะทวงคืน ที่จะสร้างใหม่ ที่จะเอาชนะ เพราะคนที่เป็นต้นเหตุของความเสียหาย ไม่เคยคิดที่จะเป็นคนที่จะแก้ไขมัน

IG/ @plengasavahame

เมื่อฉันยอมรับความจริงข้อนั้นได้ในที่สุด ฉันก็เลิกรอคอย การปิดฉากจากคนอื่น ฉันมอบมันให้กับตัวเอง และนั่นคือตอนที่อิสรภาพเริ่มต้นขึ้น

ขอบคุณนะ ปี 2025 ที่สอนฉันว่าการมีชีวิตรอดก็ยังถือเป็นความสำเร็จ ที่ทำให้ฉันเห็นว่าการอ่อนโยนกับตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการเติบโต และมันไม่เป็นไรถ้าในบางวัน สิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันทำได้คือแค่ประคองตัวให้ผ่านวันนั้นไป

ฉันรู้สึกขอบคุณผู้คนที่ยืนเคียงข้างฉันผ่าน สายรุ้งและพายุฝน พวกคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของฉัน และพวกคุณจะมีพื้นที่ในหัวใจของฉันตลอดไป

ในปี 2026 ฉันหวังว่าฉันจะหาเวลาที่จะมีความสุขและไม่ใช่แค่เข้มแข็ง มีความสงบสุขมากขึ้น มีวันที่อ่อนโยนมากขึ้น เป็นตัวเองมากขึ้น สวัสดีปี 2026 นะทุกคน”

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่า เป๊ก เศรณี อดีตคนรัก ได้เข้ามากดไลก์โพสต์สรุปชีวิตและภาพความทรงจำดังกล่าวด้วย ซึ่งสร้างความสงสัยว่าจะเป็นสัญญาณของมิตรภาพที่ดีต่อกัน หรือเป็นการยอมรับในบทเรียนความรักที่ผ่านมา ในขณะที่เพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และอวยพรให้เพลงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสและเข้มแข็ง

IG/ @plengasavahame
IG/ @plengasavahame
IG/ @plengasavahame
IG/ @plengasavahame
IG/ @plengasavahame

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง ข่าวต่างประเทศ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

2 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026 ข่าว

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าปีใหม่ 2026 บันเทิง

ลิซ่า ส่งท้ายปี 2025 แบบสุดชิล แชร์รูทีนวันว่างๆ กับเครื่องดื่มแก้วโปรด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านจิ้มจุ่มป่าตอง 24 ชั่มโมง ล้างหม้อเอง ข่าว

ดราม่าสนั่น “ร้านจิ้มจุ่มดัง” อ้างหม้อไม่พอปล่อยลูกค้าล้างเอง เปิดประโยคจี๊ดขึ้นหัว !

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม 2569 เพิ่มเป็น 875 บาท/เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ ชี้เลือกพล.อ.รังสี ได้ “คริส” ไม่แปลก แต่ถ้าเลือกน้องจินนี่ ได้คนนี้ ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพลง ชนม์ทิดา&quot; โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตที่ผ่านมา ร่ายยาวความเจ็บปวด &quot;เป๊ก เศรณี&quot; โผล่กดไลก์ บันเทิง

“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ ถามตรงๆ จุดแตกหักบิ๊กโจ๊ก อดีตลูกน้องคนสนิทตอบชัดมี 3 ประเด็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร &quot;พีพี-บิวกิ้น&quot; กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย บันเทิง

กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิคิวยาว ช่วงสิ้นปี ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงภาพต่อคิวยาว ขอเท็จจริงระบายผู้โดยสารเสร็จใน 30 นาที

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา ข่าว

กกต. โต้ข่าวลือ อนุมัติ “คนละครึ่งพลัส” 4 หมื่นล้าน ยัน ครม.ไม่เคยส่งเรื่องมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก ข่าว

สลดปีใหม่ แม่จบชีวิตในรถ จดหมายลาตาย สุดเศร้า อดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอลูก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินด่วน! เดือนมกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ &quot;มีวันหยุดอีกไหม&quot; หรือต้องกัดฟันยิงยาวถึงเดือนหน้า? เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินด่วน! มกราคม 2569 หลังจบปีใหม่ “มีวันหยุดอีกไหม”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าตูบผวาพลุปีใหม่ วิ่งหนีมุดซอกตึก ร้องระงมหวิดสิ้นใจ กู้ภัยระดมเจาะปูนช่วยสำเร็จ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย” ข่าว

CPF หนุนจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 69 เน้นปลอดภัย “7 วันอันตราย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานห้างร้องเพลงปีใหม่ ข่าว

ยืนขำจนเกือบขิต ไวรัลส่งท้ายปี พนง.ห้างฉลองแต่ลืมปิดไมค์ ลูกค้าอมยิ้มสนั่นเพลงที่ร้องทำรู้อายุ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสินยกหนี้ปิดบัญชี ข่าวภูมิภาค

ออมสิน ปิดบัญชียกหนี้ 3 ครอบครัวทหาร ทายาทวีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท ข่าว

ยื่นภาษี 2569 รายได้ปี 2568 สรุปลดหย่อน เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีกี่บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการถกไม่เถียง ช่อง 7 บันเทิง

ถกไม่เถียง ลาจอช่อง 7 “ทิน โชคกมลกิจ” เปิดคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศ ก่อนย้ายบ้านใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เคาต์ดาวน์ 2026” ประมวลภาพบรรยากาศ 3 เวทีส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 01 ม.ค. 2569 15:32 น.
142
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ขี้ยา ชีวิตเฉียดตาย กลายเป็นคนทรงดัง สื่อวิญญาณคิวทอง

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ดับพุ่ง 40 ศพ ระเบิดบาร์สกี สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศภาวะฉุกเฉิน

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
ไรเดอร์ส่งน้ำ เคาต์ดาวน์ 2026

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569

ซันเดอร์แลนด์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

เผยแพร่: 1 มกราคม 2569
Back to top button