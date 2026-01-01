“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์
“เพลง ชนม์ทิดา” รีแคปชีวิตชีวิตปี 2025 ยอมรับเป็นปีที่แตกสลายและอ่อนแอที่สุด หลังวิวาห์ล่ม เผย “การเยียวยาใจเป็นหน้าที่เรา” จับตา เป๊ก เศรณี โผล่กดไลก์
“เพลง” ชนม์ทิดา อัศวเหม สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลส่งท้ายปี เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพสรุปเรื่องราวชีวิตตลอดปี 2025 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยมีทั้งภาพรอยยิ้มและคราบน้ำตา รวมถึงภาพคู่กับอดีตคนรักอย่าง เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์และยกเลิกงานวิวาห์ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
เพลง ชนม์ทิดา ได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่า “ถึงปี 2025 ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง เสียงหัวเราะ ความเจ็บปวดใจ และบทเรียนที่ต้องใช้เวลาเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ปีนี้,ฉันได้พบกับเวอร์ชันที่แตกสลายและเปราะบางที่สุดของตัวเอง แต่ฉันก็ได้พบกับเวอร์ชันที่เข้มแข็งที่สุดเช่นกัน ฉันต่อสู้ในสมรภูมิที่ไม่มีใครเคยเห็น และมีหลายวันที่ต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในตัวเพียงเพื่อจะก้าวต่อไป แต่ฉันก็ผ่านมันมาได้ และฉันภูมิใจในตัวเองที่ยังยืนอยู่ตรงนี้
แม้จะมีช่วงเวลามากมายที่ทำให้มันยากที่จะเชื่อว่าฉันจะทำได้ ฉันมีทางเลือก ฉันเรียนรู้ว่าฉันสามารถจมอยู่กับซากปรักหักพังของ สิ่งที่ทำลายฉัน หรือจะก้าวข้ามมันไป ความเจ็บปวดไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน แต่การเยียวยามันใช่ ส่วนนั้นขึ้นอยู่กับตัวฉันที่จะทวงคืน ที่จะสร้างใหม่ ที่จะเอาชนะ เพราะคนที่เป็นต้นเหตุของความเสียหาย ไม่เคยคิดที่จะเป็นคนที่จะแก้ไขมัน
เมื่อฉันยอมรับความจริงข้อนั้นได้ในที่สุด ฉันก็เลิกรอคอย การปิดฉากจากคนอื่น ฉันมอบมันให้กับตัวเอง และนั่นคือตอนที่อิสรภาพเริ่มต้นขึ้น
ขอบคุณนะ ปี 2025 ที่สอนฉันว่าการมีชีวิตรอดก็ยังถือเป็นความสำเร็จ ที่ทำให้ฉันเห็นว่าการอ่อนโยนกับตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการเติบโต และมันไม่เป็นไรถ้าในบางวัน สิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันทำได้คือแค่ประคองตัวให้ผ่านวันนั้นไป
ฉันรู้สึกขอบคุณผู้คนที่ยืนเคียงข้างฉันผ่าน สายรุ้งและพายุฝน พวกคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของฉัน และพวกคุณจะมีพื้นที่ในหัวใจของฉันตลอดไป
ในปี 2026 ฉันหวังว่าฉันจะหาเวลาที่จะมีความสุขและไม่ใช่แค่เข้มแข็ง มีความสงบสุขมากขึ้น มีวันที่อ่อนโยนมากขึ้น เป็นตัวเองมากขึ้น สวัสดีปี 2026 นะทุกคน”
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่า เป๊ก เศรณี อดีตคนรัก ได้เข้ามากดไลก์โพสต์สรุปชีวิตและภาพความทรงจำดังกล่าวด้วย ซึ่งสร้างความสงสัยว่าจะเป็นสัญญาณของมิตรภาพที่ดีต่อกัน หรือเป็นการยอมรับในบทเรียนความรักที่ผ่านมา ในขณะที่เพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ และอวยพรให้เพลงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสและเข้มแข็ง
