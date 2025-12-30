พรรคไทยสร้างไทย ตัดสินใจดำเนินคดีดาราดัง ประเดิม พรบ. ฉบับใหม่
ประเดิม พรบ. ฉบับใหม่ พรรคไทยสร้างไทย ตัดสินใจดำเนินคดีดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งความเอาผิด พรบ.คอม และ คุกคามทางเพศ
จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของนายภัชริ นิจสิริภัช เหรัญญิกพรรค เขียนข้อความว่า “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พรบ.คอม และ คุกคามทางเพศ”
ก่อนจะเขียนต่ออีกโพสต์ว่า “ยินดีด้วย…. พรบ. ฉบับนี้ประกาศใช้วันนี้วันแรก 30 ธค. 2568 ดาราดังน่าจะประเดิมถูกกล่าวหาเป็นคนแรกประเทศ ได้เป็นตำนานไป”
ทั้งนี้อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ที่มีผลใช้ในวันนี้ 30 ธ.ค. เป็นวันแรก ได้ระบุว่า ““มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ทีมีลักษณะอันลามกและข้อมู คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้”
