เบรนท์ฟอร์ด พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:35 น.
75

1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดี้ยม เบรนท์ฟอร์ด พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบรนท์ฟอร์ด VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบรนท์ฟอร์ด VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพผึ้งน้อย ของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะไม่มีชื่อของ อันโตนี่-ชิบู มิลัมโบ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดางโก้ อ็อตตาร่า กับ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, จอช ดาซิลวา และ เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คิลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ แดนกลางเป็น เยกอร์ ยาร์โมลยุค, วิตาลี่ ยาเนลต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คีน ลูอิส-พอตเตอร์, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ธิอาโก้

Credit : Brentford FC

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ เจมส์ แมดดิสัน และ เดยัน คูลูเซฟสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ปาเป้ ซาร์ กับ อีฟส์ บิสซูม่า ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เดสตินี่ อูโดกี้, โดมินิค โซลันกี้ และ ลูคัส เบิร์กวัลล์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, อาร์ชี่ เกรย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบรนท์ฟอร์ด VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/12/25 สเปอร์ส 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/02/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 สเปอร์ส 3-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/01/24 สเปอร์ส 3-2 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/08/23 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด

  • 27/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/25 แพ้ แมฯน ซิตี้ 0-2 (คาราบาว คัพ)
  • 14/12/25 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ สเปอร์ส 0-2 (พรีเมียร์ลีก)

สเปอร์ส

  • 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Brentford FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, นาธาน คิลลินส์, ริโก้ เฮนรี่ – เยกอร์ ยาร์โมลยุค, วิตาลี่ ยาเนลต์ – คีน ลูอิส-พอตเตอร์, มาธิอัส เยนเซ่น, เควิน ชาเดอ – อิกอร์ ธิอาโก้

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานกูร์, อาร์ชี่ เกรย์ – โมฮาเหม็ด คูดุส, สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบรนท์ฟอร์ด 2-1 สเปอร์ส

 

