ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร
ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้านการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 บางพลัด-บางกอกน้อย
วันนี้ (31 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายอนันตเดช ธนวิภารัตน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 32 ได้เดินทางมายัง กกต.เพื่อยื่นคัดค้านการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 บางพลัด-บางกอกน้อย เนื่องจากเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 50 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือถอนการสมัคร ยกเว้น 3 กรณี คือ ตาย ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้าม
ทั้งนี้ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคเสรีรวมไทยมองว่า ผู้สมัครคนเดิมของพรรคประชาชนยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพราะยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งการลาออกภายหลังจึงเป็นการลาออกโดยเจตนาส่วนตัว ไม่ใช่เหตุที่กฎหมายกำหนดให้เปลี่ยนตัวผู้สมัครได้
ขณะเดียวกันการที่ผู้สมัครรายใหม่ใช้หมายเลขเดิม ยิ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรายอื่น เพราะฉะนั้นหากเป็นผู้สมัครใหม่ก็ควรต้องจับสลากหมายเลขใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเพิกถอนและระงับการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 ดังกล่าว
พร้อมยืนยันว่า การยื่นคัดค้านครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง เนื่องจากในเขต 33 ยังมีผู้สมัครจากพรรคอื่นอีกจำนวนมาก แต่ต้องการยืนหยัดในหลักกติกาและมาตรฐานการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในกรณีของพรรคประชาชน คือ การถอนและเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครคนเดิมขาดคุณสมบัติ จากการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร จะได้หมายเลขเดิมที่ผู้สมัครคนเดิมจับฉลากไว้ได้ แต่จะต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่ม อีก 10,000 บาท ตามระเบียบการรับสมัคร
ส่วนข้อห่วงกังวลของพรรคการเมือง ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครได้อาจเกิดกรณีการข่มขู่หรือกดดันพรรคการเมืองคู่แข่ง เพื่อให้ถอนตัวได้นั้น เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะดำเนินการ กกต. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น (ดูคลิป).
