ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 16:26 น.
89
ภาพ Facebook @Sereeruamthai

ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้านการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 บางพลัด-บางกอกน้อย

วันนี้ (31 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายอนันตเดช ธนวิภารัตน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 32 ได้เดินทางมายัง กกต.เพื่อยื่นคัดค้านการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 บางพลัด-บางกอกน้อย เนื่องจากเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561 มาตรา 50 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือถอนการสมัคร ยกเว้น 3 กรณี คือ ตาย ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคเสรีรวมไทยมองว่า ผู้สมัครคนเดิมของพรรคประชาชนยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพราะยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งการลาออกภายหลังจึงเป็นการลาออกโดยเจตนาส่วนตัว ไม่ใช่เหตุที่กฎหมายกำหนดให้เปลี่ยนตัวผู้สมัครได้

ขณะเดียวกันการที่ผู้สมัครรายใหม่ใช้หมายเลขเดิม ยิ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรายอื่น เพราะฉะนั้นหากเป็นผู้สมัครใหม่ก็ควรต้องจับสลากหมายเลขใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเพิกถอนและระงับการเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 ดังกล่าว

พร้อมยืนยันว่า การยื่นคัดค้านครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง เนื่องจากในเขต 33 ยังมีผู้สมัครจากพรรคอื่นอีกจำนวนมาก แต่ต้องการยืนหยัดในหลักกติกาและมาตรฐานการเลือกตั้งที่ถูกต้อง

นายอนันตเดช ธนวิภารัตน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วยนายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 32
ภาพ @วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในกรณีของพรรคประชาชน คือ การถอนและเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครคนเดิมขาดคุณสมบัติ จากการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร จะได้หมายเลขเดิมที่ผู้สมัครคนเดิมจับฉลากไว้ได้ แต่จะต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่ม อีก 10,000 บาท ตามระเบียบการรับสมัคร

ส่วนข้อห่วงกังวลของพรรคการเมือง ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครได้อาจเกิดกรณีการข่มขู่หรือกดดันพรรคการเมืองคู่แข่ง เพื่อให้ถอนตัวได้นั้น เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะดำเนินการ กกต. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก ไลฟ์สไตล์

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง ข่าว

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์สั่งปลด ข่าวการเมือง

พรรครวมไทยสร้างชาติ สั่งปลดฟ้าผ่า! “อนันตรักษ์ เพชรหิน” ชี้ทำพรรคเสื่อมเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแอนแม่บ้าน ติดคุก ข่าวอาชญากรรม

หมอชี้ “แม่บ้านแอน” โทษหนักสารที่ใส่รุนแรง ล่าสุด ตร.ส่งนอนคุก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี ดูดวง

ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือถือรุ่นเก่าใช้แอปธนาคารไม่ได้ เทคโนโลยี

เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พรรคเสรีรวมไทย ยื่นคัดค้าน “พรรคประชาชน” เปลี่ยนตัวผู้สมัคร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่รัชนกคืนดีแม่เกตุ บันเทิง

คลิปเจนนี่-แม่เกตุ สลายรอยร้าว สวมกอดคืนดีฉลองปีใหม่ กลางค่าย “ได้หมดถ้าสดชื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จรูญเกียรติ” มั่นใจมีหลักฐาน-พยาน มีน้ำหนักคดี “บิ๊กโจ๊ก” เตรียมแถลง 5 ม.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์รัชนก ป้าเมย์ ข่าวกีฬา

รัชนก โพสต์หลังได้ฉายาคนกีฬาปี 68 ลั่นเพิ่ง 30 เองนะ! แฟนคลับแห่ถามหาคนตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ต้อนรับ ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังได้รับการปล่อยตัวจากไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูพลุกรุงเทพมหานคร 2025 ไลฟ์สไตล์

ห้ามพลาด! ปักหมุด 20 จุดดูพลุทั่วกทม. เคานต์ดาวน์รับปีใหม่ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเจด” เตือนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุเสียชีวิตมากช่วงปีใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กสม. ออกแถลงหลังดราม่า “ไอซ์-จินนี่” รับไม่ได้ ข้อความหมิ่นศักดิ์ศรีผู้หญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง บันเทิง

ซึ้งกินใจ เติร์ด Tilly Birds รำลึก 5 ปีสูญเสียพ่อแม่ สอนให้รู้ รักแท้มีจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ! BBC ยก &quot;กัมพูชา&quot; เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา &quot;ไทย&quot; ข่าว

เหลือเชื่อ! BBC ยก “กัมพูชา” เมืองน่าเที่ยวปี 2026 แต่ไร้เงา “ไทย”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ ประเทศแรก-ประเทศสุดท้าย ได้ฉลองวันปีใหม่ 2026

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“นักรบป่วนด่าน” ทิ้งตัวกลางไลฟ์! วงจรปิดแฉหนังคนละม้วน หลังอ้างตำรวจผลักล้ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางวิเคราะห์ เลขเด็ด ปฏิทินจีน 5 ตัวเน้น ๆ รับศักราชใหม่ 2 มกราคม 2569 หลังสร้างตำนานงวดที่แล้วพาเฮยกใหญ่ รีบจดก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน ประเดิมงวดแรกปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ให้ครบ 2 ตัว 3 ตัว ย้ำงวดก่อนเข้าเต็มๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 16:26 น.
89
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

คำคม แคปชั่น สวัสดีมกราคม 2026 เดือนแรกของปี เน้นความหมายดี พลังบวก

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

สั่งจำคุกแม่ชาวจีน ทำพิธีไล่ผีจนลูกตายคามือ อ้างวิญญาณถูกขาย-กรอกน้ำกดหน้าอกหวังขับไล่สิ่งชั่วร้าย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดงปิดกี่โมง

เคาท์ดาวน์ 2569 รถไฟฟ้าสายสีแดง ปิดกี่โมง? ขบวนสุดท้ายต้องขึ้นตอนไหน เช็กเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
Back to top button