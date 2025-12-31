ข่าว

“โดม” หอบกระเช้า เข้าขอโทษ “จินนี่-หญิงหน่อย” ยอมรับผิด ไร้ข้อแก้ตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 16:47 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 16:47 น.
โดม ปกรณ์ ลัม หอบกระเช้าไปที่พรรคไทยสร้างไทย เพื่อเข้าขอโทษ จินนี่ กับ คุณหญิงหน่อย ยอมรับผิด คืนนั้นเมา ขอไม่แก้ตัว

จากกรณีประเด็นระอุโซเชียลหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โดม ปกรณ์ ลัม ดาราดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมใต้โพสต์ของ “ดิว วีรวัฒน์” ที่เกี่ยวกับ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่- แล้วนะ เหี-” จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น

ล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าถึงประเด็นอีกครั้ง โดยเขียนข้อความกำกับว่า “วันนี้ผมได้เดินทางไป ที่ทำการ พรรค ไทยสร้างไทย

เพื่ออยากไปกราบขอโทษทั้ง คุณจินนี่ และ คุณหญิงสุดารัตน์ และครอบครัว ในเบื้องต้น กับสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไป ไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆครับ

ถึงแม้ในคืนที่โพสต์นั้น ผมจะไม่มีสติ ตื่นมายังจำไม่ได้ว่าโพสต์อะไรไป แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับ ผมขอน้อมรับผิดตรงนี้ และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก และหลังจะเปิดทำการปีใหม่ หากทางคุณหญิงและคุณจินนี่และครอบครัว ให้ความกรุณา ก็จะขอเข้าพบแบบเป็นทางการอีกครั้งนึงครับ”

