พบแล้ว สาว 19 เท็กซัส หายตัวปริศนา พ่อแม่ช็อก ไร้ปาฏิหาริย์

พบศพแล้ว ปิดฉากการค้นหา สาว 19 เท็กซัส หายตัวปริศนาวันคริสต์มาสอีฟ ตร.คาดจบชีวิตตัวเองหลังพบปืนตกใกล้ร่าง

ความหวังของครอบครัวและทีมค้นหาต้องพังทลายลง เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันการค้นพบร่างผู้เสียชีวิต คาดว่าเป็นของ คามิลา เมนโดซา โอลมอส (Camila Mendoza Olmos) วัยรุ่นสาววัย 19 ปี ที่หายตัวไปจากบ้านพักตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟ (24 ธ.ค.)

นายอำเภอ ฮาเวียร์ ซาลาซาร์ แห่งเบ็กซาร์ เคาน์ตี แถลงข่าวด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ว่าทีมค้นหาได้พบร่างไร้วิญญาณบริเวณทุ่งหญ้าใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น นายอำเภอซาลาซาร์ระบุว่า “ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการฆาตกรรม” แต่เจ้าหน้าที่พบ อาวุธปืน ตกอยู่ใกล้กับศพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่พบว่า มีอาวุธปืนของสมาชิกในครอบครัวหายไปพร้อมกับการหายตัวไปของคามิลา

แม้เจ้าหน้าที่จะยังไม่ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอผลชันสูตรพลิกศพ แต่หลักฐานแวดล้อมบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคามิลา

สำหรับผู้ที่เพิ่งติดตามข่าว คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจาก คามิลา หายตัวไปในช่วงเช้าตรู่วันที่ 24 ธันวาคม คริสต์มาสอีฟ จากบ้านพักในย่าน Caspian Spring เมืองซานอันโตนิโอ

กล้องวงจรปิดจับภาพเธอเดินออกจากบ้านไปที่รถยนต์ในช่วงเช้าตรู่ สวมใส่เพียงชุดนอนกางเกงขายาวสีฟ้าอ่อน เสื้อฮู้ดสีฟ้าสลับดำ และรองเท้าสีขาว โดยทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้บนเตียงนอน พกติดตัวไปเพียงกุญแจรถกับใบขับขี่ แต่ไม่ได้ขับรถออกไป โดยเชื่อว่าเดินเท้าออกจากพื้นที่

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาครั้งใหญ่ ทั้งดึง FBI เข้าร่วม และขยายพื้นที่ค้นหาข้ามพรมแดนไปยังประเทศเม็กซิโก เนื่องจากเธอเป็นพลเมืองเม็กซิกัน รวมถึงตรวจสอบกับด่านตรวจคนเข้าเมือง (ICE) เพราะเกรงว่าจะถูกกักตัว แต่ไม่พบเบาะแสใดๆ

สัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพจิต เพียง 1 วันก่อนการพบศพ ตำรวจได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้สำคัญว่า คามิลา อาจกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงเคยมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่มาก่อน ซึ่งข้อมูลนี้เมื่อประกอบกับการพบอาวุธปืนในที่เกิดเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่การจบชีวิตตนเองมากกว่าการถูกลักพาตัวตามที่กังวลในตอนแรก

