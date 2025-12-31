รวบหญิงต่างชาติ 8 ราย ค้าประเวณีริมหาดพัทยา เตรียมส่งกลับประเทศ
รวบหญิงต่างชาติ 8 ราย ค้าประเวณีริมหาดพัทยา หลังได้รับแจ้งว่ามีพฤติกรรมรบเร้านักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เตรียมส่งกลับประเทศต่อไป
พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี พร้อมกำลังร่วมตรวจสอบคนต่างด้าวรบเร้าชักชวนนักท่องเที่ยวเพื่อการค้าประเวณี สร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้นักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการกระทบภาพลักษณ์ โดยเฝ้าดูพฤติกรรมหญิงชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมขายบริการ บริเวณปากซอย 13-13/4 ถนนเลียบชายหาดพัทยา เมืองพัทยา
จากนั้น ให้สายลับชาวต่างชาติทำทีเดินชมบรรยากาศริมชายหาด จนมีหญิงสาวต่างชาติเข้ามาชักชวนร่วมหลับนอน โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี ที่ดักซุ่มบริเวณนั้นได้ทำการบันทึกภาพ หลังจากนั้นจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ โดยสามารถจับกุมหญิงชาวต่างชาติได้จำนวน 8 คน เป็น สัญชาติอูกันดา 5 คน, สัญชาติอุซเบกิสถาน 2 คน และสัญชาติมาดากัสการ์ 1 คน ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวน
หลังทำการสอบสวนจึงส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สภเมืองพัทยา ในข้อหา “เข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม รบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือที่อื่นใดเพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539” โดยเปรียบเทียบปรับจำนวนเงินคนละ 1,000 บาท จากนั้นได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ตม.83) ก่อนนำตัวฝากขัง เพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
