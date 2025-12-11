สาเหตุ นักร้องสาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ
การกลับมาของ เฟิงถีม่อ (Feng Timo) นักร้องและเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามหลายสิบล้าน สร้างความตื่นเต้นดีใจของแฟนคลับเป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้เธอหายหน้าไปจากโซเชียลเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพราะต้องเข้ารับการรักษา
เฟิงถีม่อ เผยว่า “สาเหตุที่หายไปจากไลฟ์สดนานถึง 1 ปีเต็ม เพราะ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ กลับมาอีกครั้งและมีการแพร่กระจายตัว ทำให้เธอต้องยุติกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่
ข่าวดีคือได้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อย และกำลังฟื้นตัวดีขึ้นมาก คุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ ขอแค่รักษาสภาพจิตใจให้ดี และอย่าหักโหมจนเกินไป”
ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2023 เฟิงถีม่อ เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์และเข้ารับการผ่าตัดสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่แล้วมันก็กลับมาอีก และเธอก็เข้ารับการรักษาและผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย โดย เฟิงถีม่อ ยังคงมองโลกในแง่ดีเสมอว่า “ตราบใดที่คนเรายังอยู่ เรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่”
อ้างอิงจาก : news.sina, IG fengtimo520
