สาเหตุ นักร้องสาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 16:51 น.
เปลี่ยนไปเยอะ! นักร้องสาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม ล่าสุดกลับมาปรากฎตัวอีกครั้ง แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ

การกลับมาของ เฟิงถีม่อ (Feng Timo) นักร้องและเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามหลายสิบล้าน สร้างความตื่นเต้นดีใจของแฟนคลับเป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้เธอหายหน้าไปจากโซเชียลเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพราะต้องเข้ารับการรักษา

เฟิงถีม่อ เผยว่า “สาเหตุที่หายไปจากไลฟ์สดนานถึง 1 ปีเต็ม เพราะ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ กลับมาอีกครั้งและมีการแพร่กระจายตัว ทำให้เธอต้องยุติกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่

ข่าวดีคือได้เข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อย และกำลังฟื้นตัวดีขึ้นมาก คุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ ขอแค่รักษาสภาพจิตใจให้ดี และอย่าหักโหมจนเกินไป”

สาเหตุ อินฟลูฯ สาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ-1
ภาพจาก : news.sina

ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2023 เฟิงถีม่อ เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์และเข้ารับการผ่าตัดสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่แล้วมันก็กลับมาอีก และเธอก็เข้ารับการรักษาและผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย โดย เฟิงถีม่อ ยังคงมองโลกในแง่ดีเสมอว่า “ตราบใดที่คนเรายังอยู่ เรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่”

สาเหตุ อินฟลูฯ สาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ-2

สาเหตุ อินฟลูฯ สาว หายตัวปริศนา 1 ปีเต็ม แฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก แห่ส่งกำลังใจ-3

อ้างอิงจาก : news.sina, IG fengtimo520

