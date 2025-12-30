คดีใหญ่สหรัฐ สาว 19 หายตัวปริศนาหน้าบ้าน FBI ต้องลุยเอง หวั่นลักพาตัวไปเม็กซิโก
คดีใหญ่ปลายปีของสหรัฐ ปฏิบัติการค้นหาวัยรุ่นหญิงชาวเท็กซัส หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันคริสต์มาสอีฟ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ขยายขอบเขตการค้นหาข้ามพรมแดนไปยังประเทศเม็กซิโกแล้ว หลังผ่านไป 5 วันยังไม่พบเบาะแส
หายตัวปริศนาหน้าบ้าน คามิลา เมนโดซา โอลมอส วัย 19 ปี ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เวลาประมาณ 07.00 น. ในเขตเบ็กซาร์ เคาน์ตี ใกล้กับเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ขณะที่เธอเดินออกจากบ้านไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้า
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นนาทีสุดท้ายก่อนหายตัวไป โดยคามิลาซึ่งเป็นพลเมืองชาวเม็กซิกัน ได้เปิดประตูรถ ค้นหาบางอย่างด้านใน ก่อนจะปิดประตูและเดินหายไปจากกล้อง ทางครอบครัวระบุว่า เธอพกติดตัวไปเพียงกุญแจรถและใบขับขี่เท่านั้น ส่วนโทรศัพท์มือถือถูกวางทิ้งไว้บนเตียงนอน เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอออกจากจุดเกิดเหตุด้วยการเดินเท้า
สำนักงานอัยการสูงสุดรัฐนวยโวเลออน ของเม็กซิโก ได้ออกประกาศคนหาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าเธออาจถูกพาตัวข้ามพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ในประกาศระบุรูปพรรณสัณฐานว่า คามิลาเป็นชาวเม็กซิกัน สูง 163 เซนติเมตร รูปร่างผอม ผิวขาว ผมลอนสีน้ำตาลอ่อน และสวมเสื้อฮู้ดสีดำ กางเกงเลกกิ้งสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว ในวันที่หายตัวไป
ขณะนี้ตำรวจท้องที่กำลังทำงานร่วมกับสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) เพื่อตรวจสอบร่องรอยการข้ามพรมแดน นายอำเภอ ฮาเวียร์ ซาลาซาร์ แห่งเบ็กซาร์ เคาน์ตี ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัว การค้ามนุษย์ หรือการหลบหนีไปเอง
จากการสอบสวนพบว่า คามิลาเพิ่งยุติความสัมพันธ์กับคนรักไปเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เป็นการเลิกรากันด้วยดี ตำรวจยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่าอดีตคนรักมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายอำเภอซาลาซาร์ยังได้ตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) เพื่อคลายข้อกังวลว่าเธออาจถูกกักตัวในฐานะคนต่างด้าว ซึ่งผลยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่ในสถานกักกันของรัฐบาลกลางแต่อย่างใด
ปัจจุบัน อาสาสมัครกว่า 100 คน รวมถึงครอบครัวและเพื่อนฝูง ยังคงระดมกำลังค้นหาในพื้นที่โดยรอบบ้านพักและรัศมีหลายไมล์ โดยมีการใช้สุนัขดมกลิ่นช่วยในการติดตาม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
ที่มา: nypost
