ชาวบ้านผวา ศพปริศนาเกลื่อนคลองฮูสตัน 34 ศพในรอบปี หวั่นฝีมือฆาตกรต่อเนื่อง
ผวา! พบศพปริศนาในคลองฮูสตัน 34 ศพในรอบปี ชาวบ้านลือหึ่งฝีมือ ฆาตกรต่อเนื่อง ด้านนายกฯ-ตร. รีบแจงปมไร้หลักฐานโยง
สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน ทางการรัฐเท็กซัสกำลังเร่งสยบข่าวลือ ลดกระแสความตื่นตระหนกของประชาชน หลังเกิดความกังวลว่าอาจมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากมีการกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากแหล่งน้ำในเมืองฮูสตันได้มากถึง 34 ศพ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สัปดาห์เดียวพบ 3 ศพช่วงคริสต์มาส กระแสข่าวลือกลับมาโหมกระพืออีกครั้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพเพิ่มอีก 3 รายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พบร่างผู้เสียชีวิตในคลอง Buffalo Bayou และอีกรายในคลอง Brays Bayou ก่อนที่จะพบศพที่สามในคลอง Buffalo Bayou อีกครั้งในวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธ.ค.) ซึ่งสภาพศพบางรายเน่าเปื่อยจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ทันที
การค้นพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวเมืองฮูสตันเกิดความหวาดกลัว ชาวเมืองรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในปีนี้สูงเกินกว่าจะอธิบายได้ “ตัวเลขมันดูไม่สมเหตุสมผล ฉันคิดว่ามีฆาตกรต่อเนื่อง” ขณะที่ เอริค คอร์เตซ ชาวบ้านในพื้นที่เสริมว่า มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ยังจับใครไม่ได้ ทั้งที่มีคนตายในคลองมากขนาดนี้
จอห์น วิทไมร์ นายกเทศมนตรีเมืองฮูสตัน ยืนยันว่า “เราไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีฆาตกรต่อเนื่องลอยนวลอยู่” โดยทางการชี้แจงข้อมูลสถิติว่า ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา มีการพบศพในคลองรวมแล้วกว่า 200 ร่าง สถิติปี 2024 (ปีที่แล้ว) มียอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าปีนี้ 1 ราย สาเหตุการเสียชีวิตประมาณ 40% เป็นการจมน้ำ ส่วนที่เหลือแบ่งเป็น การฆ่าตัวตาย, ฆาตกรรม และการบาดเจ็บจากแรงกระแทก
นายกเทศมนตรีวิทไมร์ พยายามอธิบายคดีสุดประหลาดนี้ว่า ผู้เสียชีวิตจำนวนมากมาจากชุมชนคนไร้บ้าน เมื่อคนไร้บ้านเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย เช่น เบาหวาน หรือ มะเร็ง เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักมักจะไม่นำศพไปส่งที่สถานประกอบพิธีศพ แต่กลับนำร่างมาทิ้งไว้ในคลองแทน
ด้าน เกร็ก เฟรมิน อดีตผู้กำกับการตำรวจฮูสตัน ได้ฝากเตือนประชาชนให้มีสติและระมัดระวังตัวตามปกติของเมืองใหญ่ แต่อย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือเรื่องฆาตกรต่อเนื่อง เพราะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใด
