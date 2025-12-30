ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด
ผู้สมัครสส. พรรคภูมิใจไทย แจ้งเอาผิดเพจ CSI LA หลังพาดพิงแรงหน้าเลือกตั้ง ยืนกรานทำธุรกิจสุจริต ตรวจสอบได้ ก่อนแจ้งความเป็นหลักฐานไม่เป็นความจริง หลังถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CSI LA” โพสต์ภาพและข้อความพาดพิงนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตให้ตรวจสอบกรณีอดีตคนขับรถของวัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอ้างว่ามีฐานะร่ำรวยรวดเร็วผิดปกติภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนั้น
ล่าสุด นายฤทธิรงค์ ผู้สมัครสส.พรรคภท. โพสต์ชี้แจงผ่านบัญชีโซเชียลโดยระบุว่า การนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นการโจมตีทางการเมือง พร้อมยืนยันว่า ตนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความสุจริต มีทั้งห้างร้านและบริษัทที่ดำเนินกิจการถูกต้อง รายได้มีที่มา สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลการเสียภาษี และเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาแล้ว 2 สมัย
ข้อมูลที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริง จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยึดมั่นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต และขอให้สังคมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 14.12 น. ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายฤทธิรงค์ เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง
“ขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผมในสื่อออนไลน์ ซึ่งถูกนำไปใช้โจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองนั้น”
“ผมขอเรียนชี้แจงด้วยความเคารพว่า ผมประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความสุจริต มีทั้งห้างร้านและบริษัทที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง ที่มาของรายได้มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลการเสียภาษี”
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มาแล้ว 2 สมัยด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล”
“ดังนั้น ข้อมูลที่มีการเผยแพร่และถูกแชร์ออกไปจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผมจึงขอออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของผมต่อสังคมด้วยความตรงไปตรงมา ผมยังคงยึดมั่นในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต
และจะยืนหยัดในหลักการนี้ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ และขอความกรุณาให้สังคมใช้ วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยความเคารพ”.
