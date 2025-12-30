ข่าวดาราบันเทิง

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 17:06 น.
68
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก บินลัดฟ้าเที่ยวนอร์เวย์ เจอพายุหิมะถล่มกลายเป็นผู้ประสบภัย โชว์สปิริตท้าลมหนาวโพสท่าสุดฮา แฟนคลับแห่เอ็นดูความสดใส พายุแรงแค่ไหนก็ทำลายรอยยิ้มไม่ได้

ส่งท้ายปีเก่าฉบับนางเอกสาวซุปตาร์ต้องไม่ธรรมดาอยู่ สำหรับ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ที่ขอวางบทละครชั่วคราว เคลียร์คิวงานที่แน่นเอี๊ยดเพื่อบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศติดลบที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ พร้อมกับแก๊งเพื่อนซี้ ท่ามกลางบรรยากาศหิมะขาวโพลนสุดโรแมนติกที่ใครเห็นเป็นต้องอิจฉา แต่ทริปในฝันครั้งนี้กลับมีจุดพีค เมื่อธรรมชาติจัดหนักรับน้องใหม่จนทริปท่องเที่ยวกลายเป็นทริปสู้ชีวิตไปซะอย่างนั้น

แต่ความโรแมนติกอยู่ได้ไม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น จู่ ๆ พายุหิมะลูกใหญ่ถล่มกลางเมือง ลมพัดแรงจัดจนหิมะปลิวว่อนปิดบังวิสัยทัศน์แทบมองไม่เห็นทาง จากนักท่องเที่ยวสายชิลเป็นผู้ประสบภัย ท่ามกลางความหนาวเหน็บแบบไม่ทันตั้งตัว

ถึงแม้สถานการณ์จะดูโหดหินและหนาวเหน็บแค่ไหน แต่ระดับสาวใบเฟิร์นไม่มีคำว่ายอมแพ้ โชว์สปิริตความสตรอง (ปนความฮา) ถ่ายทอดโมเมนต์แบบเรียล ๆ ผ่านภาพถ่ายออกมาให้แฟน ๆ ได้อมยิ้มตาม

ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์
ภาพจาก Instagram : baifernbah

ล่าสุด ใบเฟิร์นได้โพสต์ภาพเช็กอินท่ามกลางวิวภูเขาหิมะและทะเลสาบน้ำแข็งที่สวยตะลึง พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ได้หยุดแว้ววว” โดยเช็กอินที่เมือง Bodø, Norway เผยให้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

สาวเฟิร์นมาในลุคเสื้อกันหนาวสีดำ แมตช์กับกางเกงยีนส์ขายาว และที่ขาดไม่ได้คือหมวกไหมพรมแบรนด์หรู LOEWE สีดำเข้าชุด ดูอบอุ่นและทะมัดทะแมง แทนที่จะยืนหนาวสั่น แต่นางเอกสาวกลับสนุกกับการโพสท่ากับม้านั่งไม้กลางหิมะ มีทั้งช็อตปีนป่ายอย่างทุลักทุเลแต่ดูน่ารัก

ช็อตเด็ดที่ทำเอาแฟนคลับใจละลาย คือภาพที่เธอนอนหงายราบบนโต๊ะไม้ หัวเราะร่าเริงอย่างมีความสุข พร้อมยกขาชี้ฟ้าโชว์ความขี้เล่นแบบเด็ก ๆ ไม่ห่วงสวย แม้รอบข้างจะหนาวจับใจ

งานนี้แฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยคนสวยกันอย่างล้นหลาม ทั้งเอ็นดูในความทุลักทุเลและชื่นชมในความสดใสที่พายุหิมะก็ทำอะไรเธอไม่ได้จริง ๆ

ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-6
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-2
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-3
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-4
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-5
ภาพจาก Instagram : baifernbah
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์-7
ภาพจาก Instagram : baifernbah

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย baifernbah (@baifernbah)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 16:56 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 17:06 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

