“กวีวงศ์” ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย วอนหยุดกลั่นแกล้ง เจอคนเขียนเบอร์ 46 ทับ
กวีวงศ์ ผู้สมัคร สส.บางนา พรรคเพื่อไทย วอนหยุดกลั่นแกล้ง รักษาบรรยากาศสร้างสรรค์ หลังเจอคนเขียนเบอร์ 46 ล่าสุดทำการแก้ไขแล้ว
นาย กวีวงศ์ อยู่วิจิตร ผู้สมัคร สส. กทม. เขตบางนา-พระโขนง พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการเขียนหมายเลขผู้สมัครหรือหมายเลขพรรคการเมืองอื่นลงบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนในหลายจุดของพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมได้
ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด บริเวณที่พบการกระทำดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำของผู้ใดหรือผู้ไม่ประสงค์ดีรายใด พร้อมทั้งจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีก
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการสำคัญในการได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน โดยยึดหลัก “หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง” เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนจากข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม
การกระทำดังกล่าวไม่เพียงสร้างความสับสนต่อผู้พบเห็น แต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งควรแข่งขันกันด้วยนโยบาย แนวคิด และการทำงานเพื่อประชาชน มากกว่าการใช้วิธีการที่บิดเบือนหรือสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน
“จึงขอวอนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยุติการกระทำดังกล่าว และร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และสร้างสรรค์ เพื่อไม่เพิ่มความขัดแย้งให้กับสังคม ซึ่งในปัจจุบันก็เผชิญกับปัญหามากพออยู่แล้ว” นายกวีวงศ์ กล่าว
ทั้งนี้จากภาพที่นายกวีวงศ์เผยแพร่นั้น พบว่าในช่องเบอร์มีการเขียนเบอร์ 46 เข้าไป ก่อนที่นายกวีวงศ์จะนำเบอร์ตนเองมาปิดทับแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ
- “ดิว วีรวัฒน์” ถามแรง “รถไฟฟ้า 20 บาท” สมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ทำไมไม่ทำ
- “เชน ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” แสดงวิสัยทัศน์ หลังได้รับเลือกเป็นแคนดิเดต พท.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: