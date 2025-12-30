“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.
“ชนินทร์ รุ่งแสง” อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ซัด “พรรคประชาชน” ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ถามหาจริยธรรม-ความรับผิดชอบ
นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต สส.กทม. เขต 33 และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานและจริยธรรมของพรรคประชาชน กรณีส่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ลงสมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย แทนผู้สมัครเดิมที่ถูกจับกุมในคดีพัวพันยาเสพติดและฟอกเงิน
นายชนินทร์ ระบุว่า ขอถามอะไรคือมาตรฐาน การทำงานและ #จริยธรรม ของ #พรรคการเมือง ที่เป็นความหวังการเปลี่ยนแปลงประเทศ และเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ คิดถึงหัวใจและเห็นหัวคนในเขตที่จะเลือกตั้งที่ 33 กรุงเทพฯบางพลัดบางกอกน้อย บ้างมั้ย
อะไรคือความรับผิดชอบ มีแต่คำขอโทษแล้วความรับผิดชอบในสิ่งที่กระผิดล่ะ อยู่ตรงไหน ตั้งแต่หัวหน้าพรรค ออกมาขอโทษเรื่องที่พรรคไปยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกฯ แล้วสุดท้ายสิ่งตกลงไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ตกลงไว้อย่างชัดเจนแท้จริง ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 66 ก็ คัดเลือกตัวแทนพรรคส่งมาเป็น สส.ในเขตนี้ ก็ไม่ได้ทำงานเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ไม่เช่นนั้นพรรคคงจะส่งคนเดิมลงมาแข่งครั้งหนึ่ง มาครั้งนี้ก็คัดเลือกผู้แทนของพรรคที่จะมาลง สส.ในเขตนี้และในที่สุดก็มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของพรรคประชาชน ที่จะเสนอตัวมาดูแลประชาชนในพื้นที่นี้
ผมในฐานะเป็นประชาชนและทำการเมืองในเขตเลือกตั้งนี้คือเขต คือ บางกอกน้อยบางพลัดมาโดยตลอด ต้องขอผู้แทน #ประชาชน ว่าเสียใจและผิดหวังกับพรรคประชาชนที่ไม่เห็นหัวและไม่เห็นใจคนในพื้นที่นี้ เค้าต้องการมากกว่าคำขอโทษนั่นก็คือ #ความรับผิดชอบ ต่อความผิดที่ทำไว้
จึงขอเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนในเขตนี้ว่าจะ #ไม่ทนหายใจ อยู่กับพฤติกรรมการเมืองแบบนี้ที่ทำผิดซ้ำซากและมีแต่คำขอโทษถ้ามีจริยธรรม พอเมื่อทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าคิดได้ก็อย่าส่งคนที่ไม่พร้อมไม่เต็มใจที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้มาลงแข่งกรุณาเห็นหัวประชาชนขอบอกว่าพอเถอะสำหรับเขตนี้

