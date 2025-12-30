ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 16:21 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 16:21 น.
79
"ชนินทร์" ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

“ชนินทร์ รุ่งแสง” อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ซัด “พรรคประชาชน” ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ถามหาจริยธรรม-ความรับผิดชอบ

นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต สส.กทม. เขต 33 และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานและจริยธรรมของพรรคประชาชน กรณีส่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ลงสมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย แทนผู้สมัครเดิมที่ถูกจับกุมในคดีพัวพันยาเสพติดและฟอกเงิน

นายชนินทร์ ระบุว่า ขอถามอะไรคือมาตรฐาน การทำงานและ #จริยธรรม ของ #พรรคการเมือง ที่เป็นความหวังการเปลี่ยนแปลงประเทศ และเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ คิดถึงหัวใจและเห็นหัวคนในเขตที่จะเลือกตั้งที่ 33 กรุงเทพฯบางพลัดบางกอกน้อย บ้างมั้ย

อะไรคือความรับผิดชอบ มีแต่คำขอโทษแล้วความรับผิดชอบในสิ่งที่กระผิดล่ะ อยู่ตรงไหน ตั้งแต่หัวหน้าพรรค ออกมาขอโทษเรื่องที่พรรคไปยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกฯ แล้วสุดท้ายสิ่งตกลงไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ตามที่ตกลงไว้อย่างชัดเจนแท้จริง ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 66 ก็ คัดเลือกตัวแทนพรรคส่งมาเป็น สส.ในเขตนี้ ก็ไม่ได้ทำงานเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ไม่เช่นนั้นพรรคคงจะส่งคนเดิมลงมาแข่งครั้งหนึ่ง มาครั้งนี้ก็คัดเลือกผู้แทนของพรรคที่จะมาลง สส.ในเขตนี้และในที่สุดก็มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของพรรคประชาชน ที่จะเสนอตัวมาดูแลประชาชนในพื้นที่นี้

นายชนินทร์ รุ่งแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
FB/ ชนินทร์ รุ่งแสง ปชป.

ผมในฐานะเป็นประชาชนและทำการเมืองในเขตเลือกตั้งนี้คือเขต คือ บางกอกน้อยบางพลัดมาโดยตลอด ต้องขอผู้แทน #ประชาชน ว่าเสียใจและผิดหวังกับพรรคประชาชนที่ไม่เห็นหัวและไม่เห็นใจคนในพื้นที่นี้ เค้าต้องการมากกว่าคำขอโทษนั่นก็คือ #ความรับผิดชอบ ต่อความผิดที่ทำไว้

จึงขอเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนในเขตนี้ว่าจะ #ไม่ทนหายใจ อยู่กับพฤติกรรมการเมืองแบบนี้ที่ทำผิดซ้ำซากและมีแต่คำขอโทษถ้ามีจริยธรรม พอเมื่อทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าคิดได้ก็อย่าส่งคนที่ไม่พร้อมไม่เต็มใจที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้มาลงแข่งกรุณาเห็นหัวประชาชนขอบอกว่าพอเถอะสำหรับเขตนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

39 วินาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 16:21 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 16:21 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button