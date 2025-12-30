ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 16:52 น.
77

เข้าสู่วันที่ 2 ที่กองทัพจีนทำการซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวัน มีการระดมยิงจรวดพิสัยไกล จำลองสถานการณ์ ด้านผู้นำสหรัฐฯ ไม่กังวล เชื่อจีนไม่บุกไต้หวันเร็วๆนี้

สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันทวีความตึงเครียดขึ้นในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เมื่อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดล้อมเกาะและสกัดกั้นการเข้ามาช่วยเหลือจากพันธมิตรของไต้หวัน

กองทัพจีนได้เผยแพร่วิดีโอการใช้ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง PCH-191 ที่ทันสมัย ยิงถล่มเป้าหมายในทะเลทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้ของไต้หวัน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางขนส่งพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อเกาะไต้หวัน โดยทางการจีนใช้เครื่องบินรบ 130 ลำ (สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์), เรือรบ 14 ลำ และเรือหน่วยยามฝั่งอีก 8 ลำ และยังเป็นครั้งแรกที่มีการนำเรือโจมตีสะเทือนน้ำสะเทือนบก Type 075 ขนาดมหึมามาร่วมซ้อมรบ

ขณะที่ไต้หวันตรวจพบเศษซากจากการยิงจรวดตกห่างจากชายฝั่งเพียง 44 กิโลเมตร ขณะที่เครื่องบินรบจีนกว่า 90 ลำ บินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน

Taiwan air ground crew check Taiwan’s Mirage 2000 fighter jets at an airbase in Hsinchu, northern Taiwan, Tuesday, Dec. 30, 2025. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

การซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิชิ ของญี่ปุ่น เคยระบุว่าญี่ปุ่นอาจแทรกแซงทางทหารหากเกิดวิกฤตการณ์ในไต้หวัน ซึ่งสร้างความโกรธเคืองให้กับปักกิ่งอย่างมาก

ด้าน ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ออกมาประณามการซ้อมรบว่าไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ แต่ยืนยันว่าไต้หวันจะรับมืออย่างอดทนและไม่ยั่วยุ

ฟากของ โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เผยว่าไม่มีอะไรน่ากังวล และเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยไม่เชื่อว่าจีนจะบุกไต้หวันจริง พร้อมมองว่าการซ้อมรบทางเรือเป็นเรื่องที่จีนทำมาตลอด 20 ปี

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนไต้หวันเผยว่า เส้นทางบิน 11 จาก 14 เส้นทางถูกรบกวน ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารกว่า 100,000 คน

Passengers wait at the Taipei Songshan Airport where flights are affected by China’s military drills around Taiwan, in Taipei, Tuesday, Dec. 30, 2025. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศของจีนระบุว่า ไต้หวันเป็นเกาะที่ขาดแคลนทรัพยากรและต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและอาหารเกือบทั้งหมด หากเส้นทางขนส่งเหล่านี้ถูกตัดขาด ศักยภาพในการสู้รบจะลดลงอย่างรวดเร็วและจะเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในเกาะทันที

อ้างอิง : www.japantimes.co.jp

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

