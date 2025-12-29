พรรคประชาชน ขอโทษ ปมผู้สมัคร สส.เอี่ยวคดีฟอกเงิน ยันไม่ปกป้องใครทั้งสิ้น
พรรคประชาชน กราบขอโทษปม “บุญฤทธิ์” ผู้สมัคร สส. ถูกจับคดีฟอกเงิน ยันไม่ปกป้องคนผิด ย้ำจุดยืน “มีส้มไม่มีเทา”
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน กรุงเทพมหหานคร หลังถูกจับกุมในวันที่ 29 ธันวาคม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบริษัทฟอกเงินยาเสพติด โดยทางพรรคระบุว่า “กราบขอโทษประชาชน กรณีต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย
พรรคประชาชนกราบขอโทษพี่น้องประชาชนอย่างสูง โดยเฉพาะชาวบางพลัดและบางกอกน้อย จากกรณีที่บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกออกหมายจับคดีฟอกเงิน ทำให้พรรคตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ในเขตนี้
ที่ผ่านมา พรรคได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด แต่ในกรณีของบุญฤทธิ์ ไม่มีการออกหมายเรียก ออกมาเป็นหมายจับเลยในวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พรรคได้ตรวจประวัติผู้สมัครทุกคนเสร็จสิ้นไปแล้ว พรรคจึงไม่ทราบเรื่อง มาทราบเมื่อเช้า เวลา 7.00 น. ที่ผ่านมา ในตอนที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้สมัครแล้ว
ในทันทีที่ทราบเรื่อง พรรคก็ได้ดำเนินการแจ้งผู้สมัครและแถลงต่อประชาชนว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เรายืนยันว่าไม่มีการปกปิดหรือปกป้องใครทั้งสิ้น
ในส่วนของการเปลี่ยนตัวผู้สมัครใหม่ พรรคประชาชนยืนยันว่าเราสามารถทำกระบวนการได้ทันก่อนหมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ามีผู้สมัครของพรรคลงในเขตนี้อย่างแน่นอน
ส่วนคดีของบุญฤทธิ์ เจ้าตัวต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองตามสิทธิ์ ซึ่งพรรคจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว พรรคประชาชนยืนยันเรื่อง “มีส้มไม่มีเทา” ไม่มีการปกป้องใครแม้เป็นผู้สมัครของตัวเอง
พรรคประชาชนขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ว่าเราพยายามออกแบบกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัดกุมมากขึ้นทุกการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด เรากราบขอโทษประชาชนอีกครั้งที่ทำให้ท่านผิดหวัง
แต่ “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง เราพิสูจน์ด้วยการกระทำว่าเราไม่อ่อนข้อต่อทุนเทา การทุจริต คอรัปชั่นใดๆ ด้วยการจัดการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ในวันที่เราได้รับโอกาสให้เข้าไปบริหารประเทศ ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าพรรคจะไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่ปกป้องเครือข่ายพวกพ้องที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน”
