กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม
กกต. ไฟเขียนวอนุญาตให้ เท่าพิภพ ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม หลัง บุญฤทธิ์ โดนคุมตัว หลังตำรวจพบเส้นเงินเอี่ยวขบวนการยาเสพติดลาว
ซึ่งผู้ต้องหา 2 คนให้การรับว่า เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทจริง แต่ยังชี้แจงที่มาของรายได้บริษัทไม่ได้ แต่ตำรวจพบข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 50 บัญชี
หลังจากนั้นจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. มาตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยหนึ่งในเส้นทางการเงินสำคัญที่ตรวจพบได้คือการโอนเงินรายเดือนไปให้กับ ว่าที่ผู้สมัคร สส. ซึ่งตำรวจสามารถคุมตัวได้แล้ว และเป็นการจับตามหมายจับได้ที่ย่านบางพลัด
โดยในเวลาต่อมาพรรคประชาชนประกาศว่าได้ถอนตัวนาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย และได้ส่งนาย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ลงชิงเก้าอี้ดังกล่าวแทนนั้น
ล่าสุด ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในกรณีของพรรคประชาชน คือ การถอนและเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครคนเดิมขาดคุณสมบัติ จากการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยในวันนี้นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร จะได้หมายเลขเดิมที่ผู้สมัครคนเดิมจับฉลากไว้ได้ แต่จะต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่ม อีก 10,000 บาท ตามระเบียบการรับสมัคร
ส่วนข้อห่วงกังวลของพรรคการเมือง ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครได้อาจเกิดกรณีการข่มขู่ หรือ กดดัน พรรคการเมืองคู่แข่ง เพื่อให้ถอนตัวได้นั้น ว่าที่ ร.ต. สัมพันธ์ ระบุว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะดำเนินการ กกต. มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น
