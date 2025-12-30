ข่าวอาชญากรรม

แจงเหตุเลื่อนฝากขัง อดีตผู้สมัครสส.คดีฟอกเงิน เบื้องต้นยังไม่พบพรรคการเมืองเอี่ยว

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:32 น.
56
สสพรรคส้มฟอกเงินฝากขัง
แฟ้มภาพ

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) ชี้เหตุเลื่อนฝากขังอดีตผู้สมัคร สส. คดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด เหตุเอกสารเส้นเงินจำนวนมาก ล่าสุดยังไม่พบพรรคการเมืองเกี่ยวข้อง

จากกรณี นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัครสส.กรุงเทพฯ เขต 33 พรรคประชาชน โดนหมายจับคดีฟอกเงิน จากการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดจนพรรคต้องรีบประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัครใหม่ ล่าสุดวันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เปิดเผยถึงกรณีการเลื่อนการฝากขัง นายบุญฤทธิ์ โดยระบุสาเหตุเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีหลายขั้นตอน ทั้งในช่วงสืบสวนก่อนจับกุม และกระบวนการสอบสวนภายหลังการจับกุม ซึ่งต้องรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องบรรจุไว้ในสำนวนอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังคงสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด 4 คน และจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ (31 ธ.ค.) ก่อนเวลา 12.00 น. ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบอำนาจการควบคุมตัว 48 ชม. ทั้งนี้เนื่องจากคดีมีเอกสารของบริษัทหลายแห่งเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงเส้นทางการเงินที่มีจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ

พล.ต.ท.อาชยน กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นยังไม่พบว่า มีพรรคการเมืองใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในคดีนี้ แต่ตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ยอมรับข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการบริษัทที่ถูกกล่าวหา

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่า “ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน” มีส่วนร่วมในกระบวนการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” และจะมีการสืบสวนขยายผลต่อไป

ตอนท้าย ผบช.ปส.ยืนยันการสืบสวนขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดได้เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วและมีการจับกุมตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะทราบว่า ผู้ต้องหาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสส.ในครั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด.

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:32 น.
56
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

