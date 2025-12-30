ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มจีนก่อเหตุแทงเจ้าของร้านนวดกลางโตเกียว คาดเบี้ยวค่าบริการก่อนเผ่นหนีข้ามจังหวัด

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:41 น.
56

ตำรวจญี่ปุ่นเข้าจับกุมตัวชายจีนวัย 35 ปี หลังก่อเหตุแทงเจ้าของร้านนวดเสริมความงามกลางกรุงโตเกียว เจ็บสาหัส พบผู้ต้องหาเป็นลูกค้าประจำ มีปัญหากันเรื่องการจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงโตเกียวเข้าจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาพยายามฆ่า หลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงหญิงสาวรายหนึ่งในย่านทาคาดาโนบาบะ เขตชินจูกุ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ผู้ต้องหาคือ นายจู ยู (Zhu Yu) สัญชาติจีน อายุ 35 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศจับกุมตัวได้เมื่อเช้ามืดวันอังคาร โดยแหล่งข่าวระบุว่าในระหว่างการสอบสวนนายจูยังคงปิดปากเงียบและไม่ให้การใดๆ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 ธันวาคม) เวลาประมาณ 12.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายจูได้ก่อเหตุแทงหญิงวัย 30 ปีเศษ ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านนวดเสริมความงาม โดยเหยื่อถูกแทงทั้งหมด 4 จุด บริเวณหน้าอกและหน้าท้อง ก่อนที่เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่ยังมีสติ และล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

หลังก่อเหตุ นายจูรีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุโดยใช้ทั้งรถแท็กซี่และต่อรถไฟ จนกระทั่งตำรวจตามไปพบตัวเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองจิบะในวันเดียวกัน

ตำรวจเชื่อว่าทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อน เนื่องจากผู้เสียหายให้การว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกค้าที่ร้านนวดของเธอ โดยพนักงานสอบสวนกำลังมุ่งประเด็นไปที่แรงจูงใจเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้บริการที่ร้าน ซึ่งมีรายงานว่านายจูเคยมีปัญหากับทางร้านในเรื่องนี้มาก่อน

จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีทาคาดาโนบาบะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 200 เมตร ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยที่ค่อนข้างพลุกพล่าน ทำให้เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

อ้างอิง : www.japantimes.co.jp

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:39 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:41 น.
56
