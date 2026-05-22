สุวรรณภูมิชี้แจง หลังมีภาพกล้องวงจรปิดถ่ายศิลปินที่ ตม. ผู้โดยสารดูได้ปกติ

สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจง หลังมีภาพกล้องวงจรปิดถ่ายศิลปินที่ ตม. ผู้โดยสารดูได้ปกติ ชาวเน็ตถามทำได้ตามกฎหมายหรือไม่
จากกรณีที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ข้อความถาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) หลังมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดในสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง และได้ตั้งคำถามว่าได้ภาพดังกล่าวมาได้อย่างไร และรบกวนให้ทางสนามบินตรวจสอบนั้น
ล่าสุด ทางสนามบินสุวรรณภูมิ ได้ตอบกลับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนดังกล่าว โดยระบุว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า กล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเป็นกล้องที่ติดตั้งเพื่อแสดงภาพสถานะและปริมาณคิวบริเวณช่องตรวจคนเข้าเมือง โดยภาพจากกล้องดังกล่าวสามารถรับชมได้โดยผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทั่วไปค่ะ”
อย่างไรก็ตามคำตอบของทางสนามบินสุวรรณภูมิยิ่งทำให้เกิดคำถามว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ โดย อู๋ spin9 อินฟลูเอนเซอร์คนดังได้ ตั้งคำถามว่า “ไปมาร้อยกว่าสนามบิน ไม่เคยเห็นที่ไหนถ่ายทอดสดด่าน ตม. จนเห็นหน้าตาผู้โดยสารออกจอให้เห็นเลย พื้นที่นี้อยู่ใน CIQ ที่ห้ามถ่ายรูปด้วยซ้ำ ส่วนตัวคิดว่ากล้องมุมนี้ ไม่สมควรมีจริงๆ พิจารณาหน่อยครับ”
รวมถึงเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องก็ได้เสนอความเห็นว่า “ฝากพิจารณาว่าถ้าแค่ต้องการให้ดูคิว ไม่ควรใช้มุมที่ระบุตัวตนบุคคลได้นะคะ เพื่อรักษาเป็นส่วนตัวของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้โดยสารค่ะ”
