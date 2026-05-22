เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟไหม้โรงแรงพัทยาได้แล้ว บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สามารถยืนยันแขกที่มาพักได้ทั้งหมด เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป
จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ “Fire & Rescue Thailand” โพสต์แจ้งเหตุไฟไหม้ ที่โรงแรมในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยระบุว่า “ไฟไหม้โรงแรมพัทยา”
เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงแรม พื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้ติดค้างในอาคารจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ ระหว่างเข้าช่วยเหลือนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.45 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้ว โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิง และหน่วยกู้ภัยเดินสำรวจและเคาะประตูห้องทุกห้อง ของแต่ละชั้น เพื่อค้นหาบุคคลติดค้าง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่ภายในอาคาร
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย สามารถยืนยันบุคคลนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้ทั้งหมด 240 คน จากการพูดคุยกับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่วิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้อง ขณะที่ทางผู้บริหารของโรงแรมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงจะชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างแน่นอน โดยขอให้ทางลูกค้า ไปพักผ่อนตามสถานที่ที่โรงแรมจัดให้ และจะมีการสรุปรายละเอียดให้อีกครั้ง
ขณะนี้ยังไม่ทรายถึงสาเหตุไฟไหม้ และทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป
