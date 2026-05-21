สายดื่มต้องรู้! ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามก่อนรับ 4000 บาท

ไขข้อสงสัย ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเหล้าเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามและเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาท แนะวิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค.นี้
โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 – 22.00 น. เพื่อรับสิทธิ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน รัฐบาลจำกัดสิทธิ 30 ล้านคนเท่านั้น ระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อมีคนรับสิทธิครบตามโควตา
ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิวันแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 มีคำถามสำหรับสายดื่มว่า โครงการนี้สามารถใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
นอกจากนี้ รัฐบาลยังห้ามนำสิทธิไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
ประชาชนสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการทั่วไป อาหาร เครื่องดื่ม และจ่ายค่าโดยสารรถสาธารณะได้ตามปกติ
ย้ำเตือนว่า ทุกคนต้องซื้อสินค้าหรือบริการตามมูลค่าจริงที่สแกนจ่ายเท่านั้น รัฐบาลไม่อนุญาตให้ร้านค้าทอนเงินสด หรือรับแลกสิทธิคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กําหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขใช้จ่ายไทยช่วยไทย พลัส
โครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายส่วนต่างเอง 40% ผู้ได้รับสิทธิจะได้วงเงินคนละ 4,000 บาท รัฐบาลจะแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 หากใช้วงเงินไม่หมดในเดือนนั้น ๆ ไม่สามารถทบยอดไปเดือนถัดไปได้ โดยกำหนดให้ใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกินวันละ 200 บาท
วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค.นี้
การลงทะเบียนแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่เคยได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน คลิก “ลงทะเบียน”
- หน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
- สามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.
กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
- เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไข แล้วกด “ลงทะเบียน”
- รอรับข้อความ SMS ยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือดูการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน
- เมื่อได้รับข้อความแจ้งว่าได้รับสิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
- เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยช่วยไทย พลัส รับ 1000 บาท 4 เดือน ใช้ไม่หมด ทบเดือนถัดไปได้ไหม?
- เช็กวิธีใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” สั่งอาหารผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้วันไหน?
- ยืนยันตัวตนแอปฯ “เป๋าตัง” ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ก่อนรับสิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: