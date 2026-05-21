สายดื่มต้องรู้! ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามก่อนรับ 4000 บาท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 18:00 น.
ไขข้อสงสัย ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเหล้าเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามและเงื่อนไขรับเงิน 4,000 บาท แนะวิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค.นี้

โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 – 22.00 น. เพื่อรับสิทธิ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน รัฐบาลจำกัดสิทธิ 30 ล้านคนเท่านั้น ระบบจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อมีคนรับสิทธิครบตามโควตา

ก่อนจะเริ่มใช้สิทธิวันแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 มีคำถามสำหรับสายดื่มว่า โครงการนี้สามารถใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

นอกจากนี้ รัฐบาลยังห้ามนำสิทธิไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ประชาชนสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าและบริการทั่วไป อาหาร เครื่องดื่ม และจ่ายค่าโดยสารรถสาธารณะได้ตามปกติ

ย้ำเตือนว่า ทุกคนต้องซื้อสินค้าหรือบริการตามมูลค่าจริงที่สแกนจ่ายเท่านั้น รัฐบาลไม่อนุญาตให้ร้านค้าทอนเงินสด หรือรับแลกสิทธิคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กําหนดเพิ่มเติม

เงื่อนไขใช้จ่ายไทยช่วยไทย พลัส

โครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายส่วนต่างเอง 40% ผู้ได้รับสิทธิจะได้วงเงินคนละ 4,000 บาท รัฐบาลจะแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 หากใช้วงเงินไม่หมดในเดือนนั้น ๆ ไม่สามารถทบยอดไปเดือนถัดไปได้ โดยกำหนดให้ใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกินวันละ 200 บาท

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 25 พ.ค.นี้

การลงทะเบียนแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่เคยได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส

  • เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน คลิก “ลงทะเบียน”
  • หน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันการได้รับสิทธิและแจ้งวันที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
  • สามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส

  • เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไข แล้วกด “ลงทะเบียน”
  • รอรับข้อความ SMS ยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือดูการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน
  • เมื่อได้รับข้อความแจ้งว่าได้รับสิทธิ ให้กดปุ่ม “ตกลง”
  • เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

