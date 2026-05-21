สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ ดับสลดคาที่

สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ หลังเดินไปที่ท้ายรถ ดับสลดคาที่ แพทย์ยื้อสุดชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองด่งนาย ประเทศเวียดนาม เร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุสลด หลังชายรายหนึ่งขับรถยนต์ถอยรถทับเด็กหญิงวัย 15 เดือนจนเสียชีวิต โดยเกิดขึ้นบริเวณแขวงเจินถั่ญ เมืองด่งนาย ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวและผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
ในช่วงก่อนบ่ายของวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดความยาวกว่า 3 นาที โดยสามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่ 19 พ.ค. ไว้ได้ ซึ่งจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้ผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอต่างรู้สึกหดหู่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็น ชายคนขับรถยนต์เดินขึ้นไปบนรถเพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง ขณะที่เด็กหญิงวัย 15 เดือนเดินไปบริเวณด้านหลังของรถ ซึ่งถือเป็นจุดบอดสายตาทำให้คนขับรถมองไม่เห็นเด็กหญิงที่ยืนอยู่ด้านหลัง ชายคนขับรถจึงทำการถอยรถทำให้ล้อรถทับร่างของเด็กหญิงอย่างรุนแรง
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างตกใจและรีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ พลเมืองดีในพื้นที่ได้เร่งนำตัวเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลทันที แต่เนื่องจากร่างกายของเด็กหญิงบอบช้ำและทนพิษบาดแผลไม่ไหว เด็กหญิงวัย 15 เดือนจึงเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา: NGOISAO.VN
