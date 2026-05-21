ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ ดับสลดคาที่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 14:35 น.
61
สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ ดับสลดคาที่

สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ หลังเดินไปที่ท้ายรถ ดับสลดคาที่ แพทย์ยื้อสุดชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองด่งนาย ประเทศเวียดนาม เร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุสลด หลังชายรายหนึ่งขับรถยนต์ถอยรถทับเด็กหญิงวัย 15 เดือนจนเสียชีวิต โดยเกิดขึ้นบริเวณแขวงเจินถั่ญ เมืองด่งนาย ซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวและผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก

ในช่วงก่อนบ่ายของวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดความยาวกว่า 3 นาที โดยสามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่ 19 พ.ค. ไว้ได้ ซึ่งจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ทำให้ผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอต่างรู้สึกหดหู่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดขณะรถยนต์กำลังถอยหลังทับเด็ก

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็น ชายคนขับรถยนต์เดินขึ้นไปบนรถเพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง ขณะที่เด็กหญิงวัย 15 เดือนเดินไปบริเวณด้านหลังของรถ ซึ่งถือเป็นจุดบอดสายตาทำให้คนขับรถมองไม่เห็นเด็กหญิงที่ยืนอยู่ด้านหลัง ชายคนขับรถจึงทำการถอยรถทำให้ล้อรถทับร่างของเด็กหญิงอย่างรุนแรง

ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างตกใจและรีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ พลเมืองดีในพื้นที่ได้เร่งนำตัวเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลทันที แต่เนื่องจากร่างกายของเด็กหญิงบอบช้ำและทนพิษบาดแผลไม่ไหว เด็กหญิงวัย 15 เดือนจึงเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่มา: NGOISAO.VN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม ข่าวธุรกิจ

การวิเคราะห์ราคาประจำเดือน ไฮไลต์สำคัญของตลาดการเงินในเดือนพฤษภาคม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม Se7en นักร้องดังยุค 2000s ประกาศข่าวดี อีดาแฮตั้งท้องลูกคนแรก บันเทิง

จำได้ไหม Se7en นักร้องดังยุค 2000s ประกาศข่าวดี อีดาแฮตั้งท้องลูกคนแรก

28 วินาที ที่แล้ว
พ่อมอมเหล้าล่วงละเมิดลูกสาววัย 18 ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ พ่อมอมเหล้าขืนใจลูก ทนไม่ไหวเลือกจบชีวิต สังคมเดือด โทษคุกแค่ 3 ปี

31 นาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ ดับสลดคาที่ ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ! ชายถอยรถเก๋ง ทับร่างหนูน้อยวัย 15 เดือน ซ้ำสองรอบ ดับสลดคาที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 21 พ.ค. 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21 พ.ค. 69 ตรวจเลข 6 ตัว สถิติวันพฤหัสบดี วิเคราะห์ตำราสัตว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเหล้าเบียร์ได้ไหม เศรษฐกิจ

สายดื่มต้องรู้! ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามก่อนรับ 4000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &quot;อ.ไพศาล&quot; ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก ข่าว

ศาลให้ประกัน “อ.ไพศาล” ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกดารายุค 90 ทำกระจกร้านอาหารแตก ค่าเสียหายหลักหมื่นทำเงียบ ท้าเช็กวงจรปิด บันเทิง

เปิดคำใบ้ ลูกดารายุค 90 ทำกระจกร้านอาหารแตก ค่าเสียหายหลักหมื่นทำเงียบ ท้าเช็กวงจรปิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภ.ลาดหญ้า ยันไม่ปกป้องพวก เอาผิดตำรวจหื่น ลูบเป้าสาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะ ข่าว

สภ.ลาดหญ้า ยันไม่ปกป้องพวก เอาผิดตำรวจหื่น ลูบเป้าสาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดรับสมัครงาน 18 อัตรา เขตพระนคร-รพ.เจริญกรุงฯ เช็กตำแหน่ง วันสมัคร เศรษฐกิจ

กทม. เปิดรับสมัครงาน 18 อัตรา เขตพระนคร-รพ.เจริญกรุงฯ เช็กตำแหน่ง วันสมัคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/6/69 จับตาเด่น ระวังเลขเบิ้ล เตรียมรับทรัพย์รัวๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิชีวาสมุทร ข่าว

อึ้งตัวเลข! ทราย สก๊อต เปิดยอดเงินบริจาคมูลนิธิ วันเดียวยอดพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียน ทราย สก๊อต ลั่น รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้า เมินดรามาล้อเลียนแผลใจ ทราย สก๊อต ลั่น “รถทัวร์มันเล็ก ชอบรถสิบล้อ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย ข่าว

วอลโว่ เรียกรถอีวีรุ่น EX30 คืน 1,668 คัน เปลี่ยนแบตฯ ใหม่ทั้งหมด พร้อมยุติการขาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อใหญ่สหรัฐฯ New York Post ตีข่าวดราม่า ทราย สก๊อต ข่าวต่างประเทศ

สื่อใหญ่สหรัฐฯ ตีข่าว ทราย สก๊อต ดราม่าลามสั่งปลด พาย สุนิษฐ์ พ้นทุกตำแหน่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ไข้หวัดลึกลับ ระบาดฟุกุโอกะ คนแห่หาหมอวันละ 100 ราย ไม่ใช่โควิด-ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ บันเทิง

เขื่อน ภัทรดนัย ส่งกำลังใจ ทราย สก๊อต ตั้งแต่วันแรก วอนสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัย อย่าซ้ำเติมเหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

กยศ. ร่อนหนังสือ แจ้งองค์กรกว่า 5,200 แห่ง ขอให้หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม พ.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสรุปคดี &#039;คิมซูฮยอน&#039; ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย &#039;คิมแซรน&#039; ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม บันเทิง

ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจังเตือน ทราย สก๊อต หยุดแฉปัญหาครอบครัว บันเทิง

ลีน่าจัง เตือน ทราย สก๊อต กลับไปขอโทษแม่ ควรให้อภัย-เลิกแฉอดีต ทำเสียชื่อเสียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดตัว “ภาสพงศ์” ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ดันนโนยายรถบินได้ ทำได้ใน 6 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ 9 องคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! ร้านคาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี เศรษฐกิจ

ใจหาย! คาเฟ่น้ำผัก-ผลไม้เจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 30 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการมา 5 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อนร่วมงานเข้าพบตำรวจ หลังติดต่อเพื่อนไม่ได้ อาจเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 8 บนรถเมล์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สั่งล็อกอาคารโหนกระแส หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าออกอากาศ ข่าว

ระทึกกลางไลฟ์! หนุ่ม กรรชัย สั่ง รปภ. คุมเข้มตึก หลังสามีส่งข้อความขู่ฆ่าผู้เสียหายกลางโหนกระแส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 14:35 น.
61
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำได้ไหม Se7en นักร้องดังยุค 2000s ประกาศข่าวดี อีดาแฮตั้งท้องลูกคนแรก

จำได้ไหม Se7en นักร้องดังยุค 2000s ประกาศข่าวดี อีดาแฮตั้งท้องลูกคนแรก

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
หวยลาว 21 พ.ค. 2569

ตรวจหวยลาว 21 พ.ค. 69 ตรวจเลข 6 ตัว สถิติวันพฤหัสบดี วิเคราะห์ตำราสัตว์

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเหล้าเบียร์ได้ไหม

สายดื่มต้องรู้! ไทยช่วยไทย พลัส ซื้อเบียร์ได้ไหม? เช็กข้อห้ามก่อนรับ 4000 บาท

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
ศาลให้ประกัน &quot;อ.ไพศาล&quot; ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก

ศาลให้ประกัน “อ.ไพศาล” ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก

เผยแพร่: 21 พฤษภาคม 2569
Back to top button