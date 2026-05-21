เปิดคำใบ้ ลูกดารายุค 90 ทำกระจกร้านอาหารแตก ค่าเสียหายหลักหมื่นทำเงียบ ท้าเช็กวงจรปิด

เปิดคำใบ้ ลูกดาราดังยุค 90 ซนจนได้เรื่อง ทำกระจกร้านอาหารแตก เจ้าของแจ้งค่าเสียหายหลักหมื่นกลับเงียบ-ตัดสายทิ้ง ก่อนท้าเช็กวงจรปิด
กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลกำลังให้ความสนใจอย่างหนัก เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์สุดปวดหัวในฐานะเจ้าของร้านอาหาร อ้างว่า มีดาราดังยุค 90 พูดชื่อไปคนไทยรู้จักกันทั้งประเทศ พาครอบครัวไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง แต่ลูกเล่นซน ปีนป่ายและหยิบจับสิ่งของภายในร้าน จนกระทั่งกระจกของร้านแตกเสียหายทั้งบาน
หลังเกิดเหตุเด็กมีท่าทีเหมือนรู้ตัวและหันกลับมามอง แต่ดาราคนดังกล่าวเพียงบอกลูกว่า “อย่าไปปีน” เท่านั้น ก่อนที่ทางร้านจะมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รวมถึงเช็กภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาสาเหตุของกระจกที่แตก
หลังจากทราบสาเหตุการแตกของกระจกแล้ว ต่อมาทางเจ้าของร้านได้ติดต่อพูดคุยกับดารายุค 90 คนดังกล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงแรกการพูดคุยดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี แต่หลังจากทางร้านแจ้งค่าเสียหายที่จ่ายเป็นจำนวนเงินหลักหมื่นบาท หลังจากนั้นดารายุค 90 ก็เริ่มไม่รับสาย ไม่ตอบไลน์ บางครั้งถึงขั้นตัดสายทิ้ง แถมฝั่งดาราดังยุค 90 ยังพูดประโยคที่จุกอกเจ้าของร้านว่า “ขอดูคลิปก่อนจะเข้าร้าน ว่ามันแตกอยู่ก่อนหรือเปล่า”
ขณะนี้ทางเจ้าของร้านเริ่มเป็นกังวลใจแล้ว เนื่องจากกระจกที่แตกส่งผลต่ออุณหภูมิของอาหารภายในร้าน รวมถึงค่าใช้ที่เกิดจากความเสียหายด้วย จะมีใครเข้ามารับผิดชอบตรงส่วนนี้หรือไม่ งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตเร่งมือค้นหากันอย่างขมักเขม้นว่าดารายุค 90 คนนั้นคือใครกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วงในแฉ นักร้องหญิงตัว M ก่อเรื่องเยอะ แต่รับงานฉ่ำ เม้าท์สนั่นเป็นใครแน่?
- ใครอีก? เน็ตไอดอลชื่อดัง ติดพนันงอมแงม จนหนี้ท่วมหัว เพื่อนรอเช็กบิลเพียบ
- เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร
อ้างอิงจาก : NineEntertain
ติดตาม The Thaiger บน Google News: