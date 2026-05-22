“ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตสร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย

“ป๊อป ปองกูล” ซัดสื่อดัง ใช้ AI ปั่นข่าวเท็จ ขุดอดีตโลกสองใบ สร้างคอนเทนต์ พาดพิงเสียหาย หวังเรียกยอดคนดู
กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อ ป๊อป ปองกูล นักร้องชื่อดัง ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังมีสื่อชื่อดังรายหนึ่งนำประเด็นเมื่อปี 2562 มาเรียบเรียงใหม่และเผยแพร่ ก่อนที่ต่อมาสื่อดังกล่าวจะปิดคอมเมนต์และลบโพสต์นั้นออกไปในเวลาถัดมา
ป๊อป ปองกูล โพสต์ข้อความหลังเห็นคลิปดังกล่าวว่า “(สื่อชื่อดัง) คุณโพสต์ถึงผมในทางเสียหาย ใช้ AI เรียบเรียงมั่วไปหมด และในข่าวมี ข้อความเป็นเท็จหลายอย่าง พอผมไปเห็น พี่ก็ปิดคอมเมนท์ และ ลบโพสต์ ปกติพี่ทำงานกันแบบนี้หรือครับ” และแนบภาพจากคลิปของสื่อดังที่มีข้อควาามระบุว่า “ผมสร้างโลก 2 ใบ บันทึก 12 ปี วลีแห่งยุค”
ต่อมา ป๊อป ปองกูล โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยว่า “ใต้ความ “น้องคนตัดนั่งร้องไห้” ใต้ความ “บอกอ เป็นคนสั่งและ approved “ ใต้ความ ”เพราะเราอยากได้เอนเกจ และไม่ได้ทำแค่เรื่องเดียว ยังมีของดาราอีกหลายคน เป็นซีรีส์”
ทั้งหมดในความคิดเหล่านี้ คุณไม่รู้หรอกว่า มีใครที่บาดเจ็บจากเรื่องนี้บ้าง คุณไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะข้ามผ่านมันมาได้ยาวไกลขนาดนี้ มันต้องใช้ความพยายามอะไรบ้าง และการที่คุณเปิดเผยหน้าตาและข้อมูลหลายอย่างนั้น ผมไม่ใช่ผู้เสียหายคนเดียว ผมบอกไว้แค่นี้แหละ”
