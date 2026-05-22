น่าห่วง! เสก โลโซ มีผื่นตุ่มใสขึ้นแขน ผวาเป็นงูสวัด-เริม ล่าสุดแพทย์ตอบแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:32 น.
เสก โลโซ มีผื่นและตุ่มใสขึ้นแขน หวั่นเป็นงูสวัด

กานต์ วิภากร โพสต์ภาพแขน “เสก โลโซ” มีผื่นและตุ่มใสขึ้นปริศนา สงสัยเป็นโรคเริมหรืองูสวัด หวั่นเป็นอันตราย ล่าสุด นายแพทย์ตอบแล้ว แนะวิธีรักษาเบื้องต้น

แฟนเพลงส่งกำลังใจ หลัง กานต์ วิภากร โพสต์ภาพของ เสก โลโซ เป็นผื่นมีตุ่มใสขึ้นที่แขน ค่อนข้างกังวลมากเพราะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน เบื้องต้นล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือ ซื้อทั้งยาทานและทาน อีกทั้งทางเรือนจำเข้ามาช่วยดูแล ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นโรคเริมหรืองูสวัด และอันตรายหรือไม่ เกรงว่าจะเป็นอันตราย เพราะร็อกเกอร์คนดังเป็นคนดื้อ และไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่

กานต์ วิภากร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Wiphakorn Karn Sookpimay ระบุว่า “เพื่อน ๆ ตอบหน่อยนะคะ เมื่อวานเป็นผื่นไม่มีตุ่มใส วันนี้มีตุ่มใสขึ้น อยากทราบว่าเป็นอะไรคะ แล้วอันตรายหรือเปล่า ใช่งูสวัดหรือเปล่าหรือเริม วานผู้รู้ช่วยบอกที ขอบคุณค่ะ

แขนของพี่เสกโลโซ เราและพี่เสกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เลยค่อนข้างกังวลมาก แกเป็นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้วันที่ 2 ก็ให้คนไปซื้อยากิน ยาทา แล้วก็น้ำเกลือ ล้างทำความสะอาด และทำแผลให้เค้า แต่ทางเรือนจำก็มาดูแล เอายามาให้เหมือนกัน พี่เสกยิ่งเป็นคนดื้อ ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่ เมื่อวานเรายังต้องดุ บังคับที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่รู้จะทำไง”

เสก โลโซ เป็นงูสวัด
ล่าสุด นายแพทย์สมาธิ นิชานนท์ พ.บ.ศิริราช แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ออกมาให้ความรู้และวิธีการดูและรักษาอาการเบื้องต้น ระบุว่า

“พี่เสก แสบร้อน ปวดมากไหมครับท่านพี่เสกอาจเป็นงูสวัดได้ครับ ลองปรึกษาแพทย์พยาบาลที่ดูแลครับ อาจต้องรีบทานยาต้านไวรัส Acyclovir 800 mg ทาน วันละ 5 เวลา ทุก 4 ชั่วโมง (6.00 น.,10.00 น.14.00 น. 18.00 น. 22.00 น) หรือ Valacyclovir 500 mg 2 เม็ด วันละ 3 เวลา (ทานยาตัวไหนก็ได้ ตัวเดียวนะครับ. Valacyclovir จะออกฤทธิ์ดีกว่า ทานน้อยเวลากว่า แต่ Acyclovir จะหาง่ายกว่าตามร้านขายยามี) ควรทานยาภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังตุ่มขึ้น ทาน 7-10 วัน ควรดื่มน้ำมาก ๆ แผลจะหายเร็วและเพื่อป้องกันอาการปวดเส้นประสาทหลังงูสวัด ซึ่งอาจปวดมากหลายเดือนได้ครับ

ถ้าปวดมากอาจทานยาแก้ปวด Paracetamol หรือ ibuprofen (เวลาปวดแรง) พร้อมยาลดปวดเส้นประสาท เช่น Gabapentin 300 mg เช้า เย็น จะลดปวดได้ดี ขอให้พี่เสกนอนพักผ่อนมาก ๆ คิดถึงพี่เสกเสมอครับ”

นายแพทย์สมาธิ นิชานนท์ ให้ความรู้เสก โลโซ
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

