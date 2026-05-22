อ.ปวิน ซัด ลีน่าจัง “แก่กะโหลกกะลา” หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในบ้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:53 น.
อ.ปวิน ฉะเดือด ลีน่าจัง “แก่กะโหลกกะลา” หลังแนะนำ ทราย สก๊อต หยุดแฉเรื่องในครอบครัว ลั่น “แผลใจไม่ใช่กินยาแล้วจะหาย”

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ลีน่าจัง ได้ออกมาโพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นในประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กของ ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร กับพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ นอกจากนั้นยังถูกแม่แท้ ๆ ของตัวเองฟ้องร้องยึดคืนที่ดินซึ่งเป็นมรดกอีก จนเป็นข่าวร้อนไปทั่วประเทศ

ลีน่าจัง แนะนำ ทราย สก๊อต ว่า “ไม่ควรเอาเรื่องที่ผ่านมากว่า 20 ปีแล้วกลับมาแฉ เพราะนั่นก็คือพี่น้องสายเลือดเดียวกัน พี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันสักวันหนึ่ง ควรให้อภัยเพราะพี่ชายกำลังจะมีครอบครัว เมียที่เพิ่งแต่งกำลังตั้งท้อง ตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นกำลังกลัดมันมีอารมณ์ทางเพศ ไม่ควรเอาอดีตมาฝังใจแบบนี้ ส่วนเรื่องแม่ก็ให้ไปขอโทษ แล้วให้แม่ถอนฟ้อง ขอโทษเขาคือสิ่งที่ดีที่สุด มันไม่ได้ยากอะไร ยังไงเขาก็แม่ที่เลี้ยงมาจนโต”

ล่าสุด 22 พ.ค. 69 ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ หรือ อ.ปวิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันที หลังจากได้ฟังสิ่งที่ ลีน่าจัง แนะนำ ทราย สก๊อต โดยโพสต์อย่างดุเดือดผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Pavin Chachavalpongpun ระบุว่า

“Eลีน่าจังบอกให้ทรายยุติแค่นี้พอ อย่าเดินเรื่องต่อ ยังไงก็เรื่องในครอบครัว แนะนำให้ไปขอโทษแม่ด้วยซ้ำ นางบอกว่าต่อให้เรื่องถึงศาล ศาลก็โยนกลับมาให้ไกล่เกลี่ยอยู่ดีเพราะเป็นเรื่องของครอบครัว แค่นี้เถอะพอ พี่ชายก็มีครอบครัวไปแล้ว ยุติเถอะ

คืออีdok ..ึ.งเอาความสามารถอะไรมาแนะนำคนอื่นแบบนี้ ชีวิตตัวเอง…ึงยังพังขนาดนี้ แก่กะโหลกกะลา ..ึ.งไม่เข้าใจว่าแก่นของเรื่องนี้มันคือการละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว ซึ่งสามารถสร้างบาดแผลลึกที่ยากจะลืม แม่งแนะนำเหมือนให้แDกยาแล้วเดี๋ยวก็หาย

คือจริง ๆ ก็ไม่อยากพูดถึง Eแก่นี่ เพราะไม่อยากให้พื้นที่ แต่เรื่องนี้ต้องพูด เพราะคนแก่ปากหมๅแบบนี้ เสือกทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจ ตัวมึงเองใครทำให้โกรธมึงด่าเค้าเป็นปี ๆ เหมือนที่..ึ.งด่า..ู. น้ำหน้าอย่าง…ึ.งกล้าพูดเรื่องการให้อภัยหรอ อี…วาย”

อ้างอิงจาก : FB Pavin Chachavalpongpun

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

