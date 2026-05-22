หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประณาม BRN ยิงเจ้าหน้าที่-หลาน ขณะกลับจากละหมาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:04 น.
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประณาม BRN ยิงเจ้าหน้าที่-หลานวัย 7 ขวบ ขณะกลับจากละหมาด ไร้มนุษยธรรม ไม่สนับสนุนให้คนไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจ

จากกรณีเหตุ ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี แวสอเฮาะ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี ถูกลอบยิง และ ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ ซึ่งเป็นหลานสาวได้รับบาดเจ็บ บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุได้รับบาดเจ็บ 2 รายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า .เกิดเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหาร กลับจากไปละหมาด เด็ก 7 ขวบยังไม่เว้น เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 69 เวลาประมาณ 19.45 น. เกิดเหตุคนร้าย ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและกราดยิง ในพื้นที่ ม.6 บ.บือแนรายอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงหลานสาวอายุ 7 ขวบ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย”

BRN เป็นกลุ่มที่ไร้คุณธรรม ไร้ความเมตตา ผิดหลักศาสนา ผิดกฏหมาย และไม่สนับสนุนให้คนไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาที่ถูกต้อง”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

