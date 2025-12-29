ข่าวการเมือง

“ช่อ พรรณิการ์” เผยความในใจ ปมอดีตผู้สมัคร สส. รับเจ็บปวดใจ ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 14:57 น.
122

“ช่อ พรรณิการ์” โพสต์ขอโทษ กรณีผู้สมัครพรรคประชาชนถูกจับ รับเจ็บปวดใจที่ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง วอนพรรคส่งคนดีกู้ศรัทธา

นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกผิดหวังและขอโทษประชาชน ต่อกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงินยาเสพติด โดยระบุว่า “ขอระบายความในใจในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตบางพลัด-บางกอกน้อย

ตอนหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 ได้มาช่วยหาเสียงที่เขตบ้านตัวเองน้อยมาก เพราะต้องตระเวนหาเสียงทั่วประเทศ ได้เดินตลาดกับพี่ก้อง พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ แค่ 2-3 ครั้ง แต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนอัธยาศัยดี เดินพื้นที่เก่ง เมื่อพรรคก้าวไกลชนะในเขตนี้ ก็ได้แต่ดีใจ ที่เขตบ้านเรามี สส. พรรคเรา (เดิมเขตนี้ สส. เป็นพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ช่อจำความได้)

แต่หลังเลือกตั้ง มีหลายคน รวมถึงพ่อแม่ช่อเอง บ่นเข้าหูตลอดว่าไม่เห็นหน้า สส. เลย ในสภาก็ไม่มีบทบาท ช่อก็ได้รับฟังและสะท้อนให้คนในพรรคฟังเนืองๆ เมื่อถึงการเลือกตั้งรอบนี้ พี่ก้องเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของกรุงเทพ ที่พรรคไม่ส่งลงต่อ เข้าใจว่าเกิดจากการรับฟังความเห็นรอบด้านและการประเมินโดยกรรมการบริหารพรรคเอง

นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า
FB/ Pannika Chor Wanich

คุณบุญฤทธิ์ คนที่ลง สส. รอบนี้ เป็นทีมงานเก่าของพี่ก้อง เดินพื้นที่มาตลอด ขยันทำงาน พรรคจึงวางใจส่งลงสมัครในนามพรรค ซึ่งตามขั้นตอน พรรคตรวจประวัติอาชญากรผู้สมัครทุกคนก่อนทำไพรมารี่ แต่กรณีนี้ หมายจับออกในวันที่ 17 ธันวาคม โดยไม่มีหมายเรียกมาก่อน พรรคจึงตรวจไม่เจอในระบบ มารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกค้นบ้านผู้สมัครแล้ว ซึ่งพรรคก็ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันทีภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบเรื่องเมื่อ 7 โมงเช้าวันนี้

ในฐานะคนบางพลัด ก็เซ็งมากจริงๆ ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ยังดีที่พรรคการันตีว่าส่งผู้สมัครคนใหม่ทันก่อนหมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคมนี้ แต่คนบางพลัดบอบช้ำมามากกับ สส. และผู้สมัครของพรรค ขอให้รอบนี้ส่งคนที่ประชาชนไว้ใจได้จริงๆ มาให้เลือก อย่าคิดว่าประชาชนเป็นของตาย ส่งใครมาก็เลือกแน่ๆ

และในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน ขอยืนยันว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่เรื่องคนดี-คนชั่ว พรรคเทพ-พรรคมาร แต่เรากำลังพูดถึงการมีเจตจำนงทางการเมืองที่มุ่งมั่น ว่าจะไม่ปกป้องคนทำผิด ทุจริตคอรัปชั่น เพียงเพราะเขาเป็นพวกพ้องเครือข่ายเรา หรือเป็นนายทุนพรรคเรา

รอบนี้ คือการพิสูจน์ว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง ไม่ใช่แค่ปากพูด แต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ พรรคไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานกับพรรคจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% แต่เราสามารถทำระบบที่ดี เมื่อตรวจพบการกระทำผิดก็ดำเนินการโดยเร็วไม่มีละเว้น ไม่เกรงใจใคร ไม่ว่าจะในฐานะพรรคการเมือง หรือรัฐบาล

นี่คือ “มีส้มไม่มีเทา” เมื่อไหร่เจอเทาเราต้องจัดการทันทีไม่มีละเว้น สุดท้าย ขอโทษประชาชนทุกคน ขอโทษพ่อ แม่ ยาย น้าๆ และโหวตเตอร์ชาวบางพลัด บางกอกน้อยทุกคน หาเสียงเหนื่อยหนักแค่ไหน ก็ไม่เหนื่อยและเจ็บปวดใจเท่าทำให้ผู้สนับสนุนพรรคต้องผิดหวัง ขอโทษจริงๆ ค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

55 วินาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

18 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

26 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

33 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

42 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

42 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30/12/68 ดูดวง

5 ราศี การงานมีคนจับตา ทำดีได้หน้า ทำพลาดโดนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น บันเทิง

คุกตลอดชีวิต ผัวนางเอกซุปตาร์ โกง 4 พันล้าน ชีวิตดิ่งยับ ต้องหนีไปเล่นละครสั้น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับในคุก &quot;เจฟฟรีย์ เอปสตีน&quot; เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ ข่าวต่างประเทศ

เปิดเอกสารลับในคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 14:57 น.
122
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button