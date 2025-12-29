“ช่อ พรรณิการ์” เผยความในใจ ปมอดีตผู้สมัคร สส. รับเจ็บปวดใจ ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง
“ช่อ พรรณิการ์” โพสต์ขอโทษ กรณีผู้สมัครพรรคประชาชนถูกจับ รับเจ็บปวดใจที่ทำโหวตเตอร์ผิดหวัง วอนพรรคส่งคนดีกู้ศรัทธา
นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกผิดหวังและขอโทษประชาชน ต่อกรณีที่ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงินยาเสพติด โดยระบุว่า “ขอระบายความในใจในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขตบางพลัด-บางกอกน้อย
ตอนหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 ได้มาช่วยหาเสียงที่เขตบ้านตัวเองน้อยมาก เพราะต้องตระเวนหาเสียงทั่วประเทศ ได้เดินตลาดกับพี่ก้อง พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ แค่ 2-3 ครั้ง แต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนอัธยาศัยดี เดินพื้นที่เก่ง เมื่อพรรคก้าวไกลชนะในเขตนี้ ก็ได้แต่ดีใจ ที่เขตบ้านเรามี สส. พรรคเรา (เดิมเขตนี้ สส. เป็นพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ช่อจำความได้)
แต่หลังเลือกตั้ง มีหลายคน รวมถึงพ่อแม่ช่อเอง บ่นเข้าหูตลอดว่าไม่เห็นหน้า สส. เลย ในสภาก็ไม่มีบทบาท ช่อก็ได้รับฟังและสะท้อนให้คนในพรรคฟังเนืองๆ เมื่อถึงการเลือกตั้งรอบนี้ พี่ก้องเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของกรุงเทพ ที่พรรคไม่ส่งลงต่อ เข้าใจว่าเกิดจากการรับฟังความเห็นรอบด้านและการประเมินโดยกรรมการบริหารพรรคเอง
คุณบุญฤทธิ์ คนที่ลง สส. รอบนี้ เป็นทีมงานเก่าของพี่ก้อง เดินพื้นที่มาตลอด ขยันทำงาน พรรคจึงวางใจส่งลงสมัครในนามพรรค ซึ่งตามขั้นตอน พรรคตรวจประวัติอาชญากรผู้สมัครทุกคนก่อนทำไพรมารี่ แต่กรณีนี้ หมายจับออกในวันที่ 17 ธันวาคม โดยไม่มีหมายเรียกมาก่อน พรรคจึงตรวจไม่เจอในระบบ มารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกค้นบ้านผู้สมัครแล้ว ซึ่งพรรคก็ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันทีภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบเรื่องเมื่อ 7 โมงเช้าวันนี้
ในฐานะคนบางพลัด ก็เซ็งมากจริงๆ ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ยังดีที่พรรคการันตีว่าส่งผู้สมัครคนใหม่ทันก่อนหมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคมนี้ แต่คนบางพลัดบอบช้ำมามากกับ สส. และผู้สมัครของพรรค ขอให้รอบนี้ส่งคนที่ประชาชนไว้ใจได้จริงๆ มาให้เลือก อย่าคิดว่าประชาชนเป็นของตาย ส่งใครมาก็เลือกแน่ๆ
และในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน ขอยืนยันว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่เรื่องคนดี-คนชั่ว พรรคเทพ-พรรคมาร แต่เรากำลังพูดถึงการมีเจตจำนงทางการเมืองที่มุ่งมั่น ว่าจะไม่ปกป้องคนทำผิด ทุจริตคอรัปชั่น เพียงเพราะเขาเป็นพวกพ้องเครือข่ายเรา หรือเป็นนายทุนพรรคเรา
รอบนี้ คือการพิสูจน์ว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง ไม่ใช่แค่ปากพูด แต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ พรรคไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานกับพรรคจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% แต่เราสามารถทำระบบที่ดี เมื่อตรวจพบการกระทำผิดก็ดำเนินการโดยเร็วไม่มีละเว้น ไม่เกรงใจใคร ไม่ว่าจะในฐานะพรรคการเมือง หรือรัฐบาล
นี่คือ “มีส้มไม่มีเทา” เมื่อไหร่เจอเทาเราต้องจัดการทันทีไม่มีละเว้น สุดท้าย ขอโทษประชาชนทุกคน ขอโทษพ่อ แม่ ยาย น้าๆ และโหวตเตอร์ชาวบางพลัด บางกอกน้อยทุกคน หาเสียงเหนื่อยหนักแค่ไหน ก็ไม่เหนื่อยและเจ็บปวดใจเท่าทำให้ผู้สนับสนุนพรรคต้องผิดหวัง ขอโทษจริงๆ ค่ะ”
