“บุญฤทธิ์” ยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินยาเสพติด ขอโทษพรรค ปชน. ด้วย
บุญฤทธิ์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินยาเสพติด ขอโทษทางพรรคด้วย ขอดูก่อนว่าจะยอมรับข้อความกล่าวหาไหม
จากกรณีที่ตำรวจได้จับกุมขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวลาว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ต้องหา 2 คนให้การรับว่า เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทจริง แต่ยังชี้แจงที่มาของรายได้บริษัทไม่ได้ แต่ตำรวจพบข้อมูลว่าบริษัทดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 50 บัญชี
โดยหลังจากนี้จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ ปปง. มาตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยหนึ่งในเส้นทางการเงินสำคัญที่ตรวจพบได้คือการโอนเงินรายเดือนไปให้กับ ว่าที่ผู้สมัคร สส. ซึ่งตำรวจสามารถคุมตัวได้แล้ว และเป็นการจับตามหมายจับได้ที่ย่านบางพลัดนั้น
ล่าสุด นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ หรือแบงค์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อยของพรรคประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส. ควบคุมตัวทำการพิมพ์มือเกี่ยวข้องที่บ้านพักย่านบางเชือกหนัง
เบื้องต้นนายบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินจากยาเสพติด ส่วนจะยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ค่อยว่ากันขอดูก่อน ขอโทษพรรคประชาชนด้วย จากนั้นตร.คุมตัวไปนั่งในห้องควบคุมตัว
