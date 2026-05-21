จำได้ไหม Se7en นักร้องดังยุค 2000s ประกาศข่าวดี อีดาแฮตั้งท้องลูกคนแรก
คู่รักซุปตาร์เกาหลี Se7en และอีดาแฮ เตรียมเป็นพ่อแม่มือใหม่ หลังแต่งงานครบ 3 ปี ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปน่ารัก พร้อมภาพอัลตราซาวด์และรองเท้าเด็ก
แฟนเพลง K-pop ยุค 2000 และแฟนซีรีส์เกาหลีได้เฮ เมื่อนักร้องชาวเกาหลี Se7en (เซเว่น) และนักแสดงสาว อีดาแฮ ประกาศว่ากำลังจะมีลูกคนแรก หลังแต่งงานมา 3 ปี และคบกันยาวนานถึง 10 ปี
อีดาแฮประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคลิปวิดีโอที่ทั้งคู่สวมหมวกแก๊ปคู่กัน โดยหมวกของ Se7en เขียนคำว่า “DAD” ส่วนของอีดาแฮเขียนคำว่า “MOM” ในคลิปยังเผยภาพอัลตราซาวด์ของลูกในท้อง และรองเท้าเด็กคู่เล็ก
ในแคปชั่น อีดาแฮเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “From two to three. Our little miracle is on the way.” มีความหมายว่า จากคนสองคนกำลังจะกลายเป็นสามคน ปาฏิหาริย์ตัวน้อยกำลังจะมาหาทั้งคู่
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป คนบันเทิงเกาหลีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี เช่น โอยอนซู และ ซองยูรี ขณะที่แฟนคลับทั่วเอเชียก็ร่วมส่งความยินดีกันอย่างคึกคัก
Se7en คือใคร ทำไมแฟน K-pop ยุค 2000 จำได้ทันที
Se7en ชื่อจริงคือ ชเวดงอุก เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ปัจจุบันอายุ 41 ปี เขาเข้าฝึกเป็นเด็กฝึกของค่าย YG Entertainment ตั้งแต่อายุ 15 ปี และเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในปี 2546 (2003) ด้วยอัลบั้มชุดแรก Just Listen และซิงเกิลฮิต “Come Back to Me”
อัลบั้มแรกของเขาขายได้กว่า 210,000 ชุดในปีเดียว กวาดรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวทีใหญ่ในเกาหลีในปีนั้น รวมถึง Golden Disc Awards และ Mnet Music Video Festival ก่อนต่อยอดด้วยอัลบั้มที่สอง Must Listen และซิงเกิลฮิตอย่าง “Passion”
Se7en เป็นหนึ่งในศิลปินชายเดี่ยวเกาหลีที่ขยายฐานแฟนไปยังญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นยุค K-pop globalization และเป็นภาพจำของวงการเพลงเกาหลียุค 2000 สำหรับแฟนเพลงหลายคน
อีดาแฮ นางเอกที่แฟนซีรีส์ไทยคุ้นหน้า
อีดาแฮเป็นนักแสดงเกาหลีที่แฟนซีรีส์เอเชียรู้จักจากบทนางเอกในซีรีส์ดังหลายเรื่อง เช่น My Girl, Green Rose, Miss Ripley, The Slave Hunters, East of Eden และ Iris II: New Generation
ปัจจุบันเธออายุ 42 ปี และในช่วงหลังหันไปทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น แทนการรับงานแสดงเต็มตัวเหมือนช่วงพีคของอาชีพ
ไทม์ไลน์รัก Se7en – อีดาแฮ 10 ปีจากคู่รักถึงครอบครัวสามคน
เส้นทางความรักของ Se7en และอีดาแฮเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อน ก่อนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักตั้งแต่ปี 2558 (2015) และต้นสังกัด ELEVEN9 Entertainment ออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2559 (2016)
ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 (2023) ที่โรงแรม Shilla กรุงโซล โดยจัดเป็นงานส่วนตัว มีครอบครัว เพื่อนสนิท และคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดี ในจำนวนนั้นมีสมาชิก Super Junior, แทยัง วง BIGBANG, กัมมี่, บาดา จากวง S.E.S. และนักแสดงตลกโจเซโฮ
จากวันแต่งงานถึงวันประกาศข่าวตั้งครรภ์ ใช้เวลาประมาณ 3 ปีเต็มพอดี และถ้านับจากวันที่เริ่มคบกัน ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันมาแล้วราว 10 ปี
