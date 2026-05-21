สภ.ลาดหญ้า ยันไม่ปกป้องพวก เอาผิดตำรวจหื่น ลูบเป้าสาวเสิร์ฟร้านหมูกระทะ
สภ.ลาดหญ้า ยืนยันเอาผิด ตำรวจลูบเป้าสาวเสิร์ฟวัย 20 ปี กลางร้านหมูกระทะ ล่าสุดส่งหนังสือฟันวินัยต้นสังกัดแล้ว
จากกรณีพนักงานเสิร์ฟหญิงวัย 20 ปี ของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งใน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถูกลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจล่วงละเมิดทางเพศด้วยการเอามือล้วงไปที่อวัยวะเพศของพนักงานหญิงรายดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก่อนที่จะไปแจ้งเจ้าของร้านและแจ้งความที่ สภ.ลาดหญ้า ตามที่ได้มีการรายงานก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก เพจสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ระบุว่า ตามที่ปรากฎตามภาพข่าว ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุ น.ส.เอ (นามสมมุติ) ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านอาหาร ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้มีข้าราชการตำรวจนอกสังกัด สภ.ลาดหญ้า มานั่งรับประทานอาหารกับพวกที่ร้าน และได้เรียก น.ส.เอ (นามสมมุติ) พนักงานเสิร์ฟประจำอยู่ที่ร้านดังกล่าว ให้ไปเติมน้ำที่โต๊ะอาหาร
ซึ่งขณะที่ น.ส.เอ (นามสมมุติ) ได้เข้าไปบริการเติมน้ำตามปกติ ปรากฏว่าข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวซึ่งนั่งอยู่บริเวณเก้าอี้ได้ยื่นมือมาจับที่บริเวณอวัยวะเพศโดยใช้มือลูบจากล่างขึ้นบนจำนวน 1 ครั้ง ซึ่ง น.ส.เอ (นามสมมุติ) ตกใจ จึงรีบเดินไปหานายจ้างฯ และแจ้งให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว
จากนั้นจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลาดหญ้า เพื่อให้ช่วยเข้ามาระงับเหตุและต่อมา น.ส.เอ (นามสมมุติ) ผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับข้าราชการตำรวจคนดังกล่าว พนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
ทาง สภ.ลาดหญ้าจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นข้าราชการตำรวจ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่น ส่วนตำรวจคนดังกล่าว ผกก.สภ.ลาดหญ้า ได้ประสานเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ดำเนินการทางวินัยจนถึงที่สุดเรียบร้อยแล้ว
