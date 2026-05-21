ศาลให้ประกัน “อ.ไพศาล” ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก
รอดนอนคุก! ศาลให้ประกันตัว “อ.ไพศาล” ลวงชายอมมังกร อ้างพิธีแก้กรรม หลังถูกรวบคาสำนัก เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
21 พ.ค.2569 พนักงานสอบสวนกองกำกับการปราบปราม นำตัวนายไพศาล อายุ 67 ปี ผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร มาฝากขังต่อศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
ผู้เสียหายรายแรกเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 โดยมีอาการปวดหัวเรื้อรังที่แพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มารดาจึงพาไปพบนายไพศาลซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาได้ด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ เนื่องจากนายไพศาลเคยออกรายการโทรทัศน์และมีชื่อเสียงจึงดูน่าเชื่อถือ มารดาจึงพาไปพบที่ตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันที่ 2 พ.ค. ผู้เสียหายและมารดาเดินทางไปถึงและรอคิว เวลา 17.30 น. นายไพศาลบอกว่าผู้เสียหายมีกรรมหนักให้รอเป็นคิวสุดท้าย จากนั้นเวลา 19.30 น. เรียกผู้เสียหายเพียงคนเดียวให้เดินตามไปห้องที่ 2 สั่งให้ถอดเสื้อผ้าก่อนลงมือทำอนาจาร พร้อมกำชับว่าห้ามเล่าให้ใครฟัง จากนั้นเวลา 22.00 น. ในวันเดียวกัน นายไพศาลอ้างว่าต้องทำพิธีแก้กรรมอีกครั้ง และกระทำอนาจารซ้ำอีกหนึ่งครั้ง ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อผู้เสียหาย จนตัดสินใจมาแจ้งความให้ดำเนินคดี
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับ ก่อนวันที่ 19 พ.ค. ได้รับแจ้งว่านายไพศาลอาศัยอยู่ที่บ้านพักในตำบลป่าซาง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนและแสดงหมายจับ นายไพศาลยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายและไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมตามขั้นตอนพร้อมแจ้งสิทธิผู้ต้องหา
สำหรับผู้เสียหายรายที่สอง อายุ 18 ปี พร้อมมารดาและเพื่อนรวม 4 คน เดินทางไปพบนายไพศาลเพื่อรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ วันที่ 9 ก.พ. นายไพศาลเรียกผู้เสียหายเข้าพบแต่กลับสอบถามเรื่องอายุแทนเรื่องอาการป่วย ก่อนส่งให้คนอื่นที่มาด้วยออกไปรับประทานอาหาร อันเป็นการแยกผู้เสียหายซึ่งขณะนั้นอายุ 17 ปีเศษออกจากการดูแลของผู้ปกครอง
หลังจากนั้นนายไพศาลสั่งให้นั่งสมาธิและสอบถามผู้เสียหายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ก่อนกระทำอนาจาร ผู้เสียหายตกใจรีบขยับออกห่าง เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง จนมาแจ้งความดำเนินคดีในที่สุด
พนักงานสอบสวนระบุว่าการกระทำของนายไพศาลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และ 278 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 (18) แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 30 พ.ศ.2568 รวมถึงข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร ในชั้นสอบสวนนายไพศาลปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนจึงขอฝากขัง 12 วัน ตั้งแต่ 21 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย.2569 พร้อมคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เกรงว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ศาลอนุญาตให้ฝากขัง แต่เมื่อนายไพศาลยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักทรัพย์ ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัว
ที่มา: ข่าวสด
