คดีหดหู่ พ่อมอมเหล้าขืนใจลูก ทนไม่ไหวเลือกจบชีวิต สังคมเดือด โทษคุกแค่ 3 ปี
คดีสะเทือนใจ พ่อแท้ ๆ มอมเหล้าล่วงละเมิดลูกสาววัย 18 ปี ก่อนเข้ารักษาตัวที่รพ. กระทั่งเกิดเหตุสลดเด็กสาวตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง สังคมเดือดหนัก กฎหมายเอาผิดจำคุกได้แค่ 3 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวกรณี สตีเฟน วินเซนต์ ชาเวซ พ่อวัย 41 ปี ยอมรับสารภาพต่อศาลว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศ แมเคย์ลา ลูกสาวของตัวเองวัย 18 ปี โดยเขาให้เธอมาหาที่บ้านและนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้ดื่ม
ชาเวซรับสารภาพความผิดฐานร่วมประเวณีกับสายเลือดเดียวกัน 1 กระทง และความผิดลหุโทษฐานจัดหาแอลกอฮอล์ให้เยาวชน 1 กระทง
สำนักข่าว KTLA รายงานว่า คดีนี้สร้างความโกรธแค้นให้ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก หลังเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐเพียง 3 ปีเท่านั้น
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า สาววัย 18 ปีมาพักอยู่กับพ่อที่บ้านของเขาในเมืองมัวร์พาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เธอเพิ่งย้ายจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยหวังว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่
ในวันเกิดเหตุหลังจากดื่มสังสรรค์กับครอบครัว ชาเวซซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มเพื่อให้เขากับลูกสาวดื่มต่อที่บ้าน จากนั้นเขาก็ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอ หลังเกิดเหตุแมเคย์ลาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผลการตรวจร่างกายเพื่อหาหลักฐานการข่มขืนยืนยันแน่ชัดว่าพบดีเอ็นเอของชาเวซ กระทั่งหลายเดือนต่อมาเด็กสาววัย 18 ปีตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
อัยการใช้เวลาหลายเดือนเพื่อพิจารณาว่าสามารถตั้งข้อหาเพิ่มเติม เช่น ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราตามกฎหมายได้หรือไม่ สำนักงานอัยการเขตระบุว่า การสืบสวนครอบคลุมการสอบปากคำหลายครั้ง การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม การประเมินทางการแพทย์ และการตรวจสอบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด
สำนักงานอัยการเขตมั่นใจว่าการตั้งข้อหาในคดีนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่มี หลังจากรวบรวมทีมอัยการคดีล่วงละเมิดทางเพศระดับสูงเพื่อทบทวนผลการสืบสวนทั้งหมด
หลังจากพ่อวัย 41 ปีรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาเวซไว้ในเรือนจำจนกว่าจะถึงวันฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 มิถุนายน 2569 นอกเหนือจากโทษจำคุก เขาต้องลงทะเบียนเป็นผู้กระทำผิดทางเพศไปอีก 20 ปี
ขณะที่ แคโรไลนา ซานโดวาล แม่ของแมเคย์ลา ผิดหวังมากกับโทษทางกฎหมายในคดีนี้ จากข้อหาทั้งหมดโทษสูงสุดที่เขาจะได้รับคือจำคุก 3 ปี และลงทะเบียนเป็นผู้กระทำผิดทางเพศ 20 ปี ทำให้รู้สึกว่าชีวิตลูกสาวของเธอมีค่าแค่ 3 ปีเท่านั้น
ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยหลักฐานจากข้อความแชตที่ชาเวซส่งข้อความหาซานโดวาลว่า “ผมไม่กลัว” เขายังส่งข้อความพร่ำเพ้ออีกว่า “ผมเจ็บปวดมาก มันไม่ยุติธรรมเลย”
ซานโดวาลตอบกลับชาเวซไปว่า “ไปเจอกันที่ศาล รายละเอียดทุกอย่างจะถูกเปิดเผย ลูกสาวฉันตายไปแล้ว แต่คุณยังคิดถึงแต่ตัวเอง ฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองที่ส่งลูกไปให้ปีศาจ”
เธอยังบอกเขาด้วยว่า “คุณอยากทำอะไรก็ทำ ฉันไม่หนีไปไหน ฉันมีหลักฐานจากโทรศัพท์ของเธอเพิ่ม และกำลังส่งให้ตำรวจสืบสวน คุณอยากจะทำเป็นจำอะไรไม่ได้ กล้าดียังไงตั้งคำถามกับเรื่องนี้อีก”
อย่างไรก็ดี คุณแม่กล่าวทิ้งท้ายว่า ลูกสาวของเธอเป็นเด็กน่ารัก และมีความฝันอยากเป็นสถาปนิกในสักวันหนึ่ง
