“บิ๊กกุ้ง” โต้ไม่เคยพูด หลังมีข้อความรัฐบาลหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้
พล.อ.บุญสิน หรือ บิ๊กกุ้ง ออกมาโต้ หลังมีข้อความรัฐบาลหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้ ยันไม่เคยพูด ชี้เวลานี้ต้องสามัคคีกัน
จากกรณีที่มีข้อความเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ภาพของ พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. และมีข้อความปรากฎว่า “บิ๊กกุ้งสวนแรง แผ่นดินใครแผ่นดินมัน ไม่รับแผนที่โจร 1 ต่อ 2 แสน ไปเซ็นอะไรไว้ต้องรับผิดชอบเอง รัฐบาลเราหาใหม่ได้ แต่แผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด บิ๊กกุ้ง ได้ออกมายืนยันว่าตนไม่เคยพูดวลีดังกล่าว พร้อมกล่าวอีกว่า ข้อความดังกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวปลอม ตนไม่เคยไปพูดแล้วให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย ข้อความดังกล่าวเป็นการสร้างความแตกแยก ประเทศชาติเราต้องการความ สมัครสมานสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
