เกือบสลดซ้ำ! รถตู้ส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้นรถไฟ จอดนิ่งคาราง (คลิป)
รถตู้ส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้นรถไฟ จอดนิ่งคาราง เกือบเกิดเป็นเหตุโศกนาฎกรรมซ้ำ โชคดีพนักงานขับรถเห็นก่อน เบรกได้ทัน
จากกรณีโศกนาฎกรรมรถไฟชนรถเมล์ ที่แยกอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 30 ราย เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมถึงการใช้ท้องถนนนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สุรเสียง พลับพลาสวรรค์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมคลิประบุว่า “ระทึก! เช้าตรู่ รถตู้รับส่งนักเรียน พยายามฝ่าไม้กั้น
สุดท้ายตกใจจอดคาราง พนักงานกั้น วอแจ้ง รถไฟให้เบรคชุลมุน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทั้งโบกมือทั้งตะโกนให้รีบขับออก แต่จอดนิ่งคาราง ลำบากพี่พนักงานกั้นถนน ต้องวิ่งออกไปไล่ต้อน เคสนี้…เคราะห์ดี ที่ พขร.เบรคมาแต่ไกล…วุ่นวายกันหมด พนักงานกั้นถนนก็เสี่ยงตายไม่แพ้กั้นเลย” โดยจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.09 น. ของวันที่ 21 พ.ค. 69
