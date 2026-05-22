ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก?
ดีเจมะตูม รับเคยด่วนตัดสิน คิมซูฮยอน โร่โพสต์ขอโทษ หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI กุข่าวปลอม คดี ‘คิมแซรน’ ส่อพลิก?
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจกรุงโซลออกหมายจับยูทูบเบอร์ชื่อดัง คิมเซอี หลังใช้ AI ดัดแปลงคลิปเสียง และแก้ไขหลักฐานแชต กล่าวหา คิมซูฮยอน คบหาผู้เยาว์และมีเอี่ยวเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ คิมแซรน โดยพบว่า ทนายความตัวแทนครอบครัวดาราสาวผู้ล่วงลับสมรู้ร่วมคิดในการส่งมอบหลักฐานให้ยูทูบเบอร์ดังไปปลอมแปลงข้อมูล ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ดีเจมะตูม เตชินท์ ออกมาโชว์สปิริตโพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน ในทันทีหลังมีข่าวว่าาพบหลักฐานการปลอมแปลงคลิปเสียงออกมา โดยระบุว่า
“มะตูมเป็นหนึ่งในสื่อที่เคยจัดรายการวิทยุและได้รายงานข่าวของคุณคิม ซูฮยอน โดย ณ เวลานั้นยังไม่มีการยืนยันจากสำนักข่าวในเชิงบวก ยอมรับว่าก็แอบเสียใจมาก ๆ ในนามแฟนตัวยงของเค้า แต่วันนี้พอศาลตัดสิน*ออกมาในมุมนี้ ตูมเลยขออนุญาติใช้พื้นที่ตรงนี้ กระจายข่าวนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคุณคิมซูฮยอนและขอโทษคุณคิมซูฮยอน จากใจจริง ๆ ครับที่ด่วนตัดสินแบบไม่รอฟังการสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม (ซึ่ง ณ เวลานั้นสื่อและกระแสทั่วโลกออกไปในทางลบด้วยครับ)
ส่วนตัวมะตูมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหน แต่ถ้าคุณคิมซูฮยอนยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมรับผิดชอบในส่วนของความผิดของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว คิดว่าเคสนี้คุณคิม ซูฮยอน ควรได้รับความเป็นธรรมครับ
*แก้ไข ศาลยังไม่ตัดสินนะครับ มะตูมใช้คำกำกวมเองขออภัยครับ แค่มีรายงานอัปเดตเพิ่มเติมตามเนื้อข่าวต้นฉบับ คดีถือว่ายังไม่สิ้นสุดครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจสรุปคดี ‘คิมซูฮยอน’ ถูกใส่ร้าย ยันพบหลักฐาน ทนาย ‘คิมแซรน’ ร่วมมือยูทูบเบอร์ ใช้ AI กุข่าวปลอม
- จ่อออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ใช้ AI กุข่าว คิมซูฮยอน โยงสาเหตุเสียชีวิต ‘คิมแซรน’
- ชีวิตปัจจุบัน คิมซูฮยอน ซูบผอม-โทรม เครียดสู้คดี ‘คิมแซรน’ แบกค่าใช้จ่ายมหาศาล
- คิมซูฮยอน งัดไดอารี่รัก 150 ฉบับ สู้คดี คิมแซรน ชาวเน็ตถามกลับ “ใครคือแฟนตัวจริง?”
- งานเข้า ศาลสั่งยึดคอนโดคิมซูฮยอน 3 พันล้านวอน ปมผิดสัญญา แฟนคลับขู่แบนสินค้า
อ้างอิงจาก : FB Techin Ploypetch
ติดตาม The Thaiger บน Google News: