ดีเจมะตูม โพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI ส่อคดีพลิก?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 พ.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 22 พ.ค. 2569 09:32 น.
70
ดีเจมะตูม รับเคยด่วนตัดสิน คิมซูฮยอน โร่โพสต์ขอโทษ หลังโผล่หลักฐานคลิปเสียง AI กุข่าวปลอม คดี ‘คิมแซรน’ ส่อพลิก?

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจกรุงโซลออกหมายจับยูทูบเบอร์ชื่อดัง คิมเซอี หลังใช้ AI ดัดแปลงคลิปเสียง และแก้ไขหลักฐานแชต กล่าวหา คิมซูฮยอน คบหาผู้เยาว์และมีเอี่ยวเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ คิมแซรน โดยพบว่า ทนายความตัวแทนครอบครัวดาราสาวผู้ล่วงลับสมรู้ร่วมคิดในการส่งมอบหลักฐานให้ยูทูบเบอร์ดังไปปลอมแปลงข้อมูล ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ดีเจมะตูม เตชินท์ ออกมาโชว์สปิริตโพสต์ขอโทษ คิมซูฮยอน ในทันทีหลังมีข่าวว่าาพบหลักฐานการปลอมแปลงคลิปเสียงออกมา โดยระบุว่า

“มะตูมเป็นหนึ่งในสื่อที่เคยจัดรายการวิทยุและได้รายงานข่าวของคุณคิม ซูฮยอน โดย ณ เวลานั้นยังไม่มีการยืนยันจากสำนักข่าวในเชิงบวก ยอมรับว่าก็แอบเสียใจมาก ๆ ในนามแฟนตัวยงของเค้า แต่วันนี้พอศาลตัดสิน*ออกมาในมุมนี้ ตูมเลยขออนุญาติใช้พื้นที่ตรงนี้ กระจายข่าวนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคุณคิมซูฮยอนและขอโทษคุณคิมซูฮยอน จากใจจริง ๆ ครับที่ด่วนตัดสินแบบไม่รอฟังการสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม (ซึ่ง ณ เวลานั้นสื่อและกระแสทั่วโลกออกไปในทางลบด้วยครับ)

ส่วนตัวมะตูมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหน แต่ถ้าคุณคิมซูฮยอนยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมรับผิดชอบในส่วนของความผิดของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว คิดว่าเคสนี้คุณคิม ซูฮยอน ควรได้รับความเป็นธรรมครับ

*แก้ไข ศาลยังไม่ตัดสินนะครับ มะตูมใช้คำกำกวมเองขออภัยครับ แค่มีรายงานอัปเดตเพิ่มเติมตามเนื้อข่าวต้นฉบับ คดีถือว่ายังไม่สิ้นสุดครับ”

อ้างอิงจาก : FB Techin Ploypetch

