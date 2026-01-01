ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?
ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์ 2026 ตะโกนลั่น ถามหาใครชื่อ จีจี้ ลูกค้าสั่งน้ำตอนคนเป็นหมื่อนรอชมพลุสว่างไสวที่สะพานตากสิน แต่ต้องแอบตกใจเบาๆ แถมคนรอเอฟน้ำดื่มต่อ มีจำนวนมากเสียด้วย
เรียกว่าบรรยากาศการจุดพลุฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2026 เมื่อคืนที่ผ่านมาจากหลากหลายสถานที่นั้น ปรากฏภาพสว่างไสวทั่วท้องฟ้ากรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่ตั้งใจมาดื่มด่ำเฉลิมฉลองกับคืนร่ำลาปีปฏิทินเดิมเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ดี อีกมุมหนึ่งปรากฏภาพเรียกรอยยิ้มเล็กๆ เมื่อได้มีปผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อกชื่อ @janehathaiii โพสต์คลิปที่แปะข้อความไว้ว่า “ขออนุญาตบุคคลในคลิปนะคะ เอ็นดูพี่ไรเดอร์มาก มาส่งน้ำให้ลูกค้าบนสะพานตากสินที่มีฝูงชนเป็นหมื่นรอเคาต์ดาวน์ดูพลุ แล้วใครคือ จีจี้ ค๊าา (มีคนรอ F น้ำต่อเยอะน้าา รีบเฉลยตัวเร็ว)”
ทั้งนี้ในคลิปวิดีโอจะเห็นสีหน้าของไรเดอร์สาวซึ่งเหมือนจะจนแต้มกับการตามหาลูกค้าที่มาออเดอร์ได้ใจในช่วงคืนส่งท้ายปี 2568 ดังกล่าว เพราะหลังจากที่พยายามตะโกนถามหาใครที่ชื่อ “จีจี้” อยู่พักใหญ่ แต่ในคลิปความยาว 27 วินาทีกลับไม่ปรากฏโฉมหน้าผู้สั่งซื้อสินค้ารายนี้แต่อย่างใด
โดยจนถึงตอนนี้ต่างมีคนพากันเข้ามาสอบถามกันเยอะจริงๆ ว่า สรุปแล้วเครื่องดื่มนี้ส่งถึงมือลูกค้าชื่อสั้นๆ 2 พยางค์นี้หรือไม่ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันที (ดูคลิป).
@janehathaiii
